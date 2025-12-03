So erlebte Knauss Gut-Behrami abseits des Rampenlichts
In der neusten Folge von «APRÈS-SKI» spricht Blick-Reporter Marcel W. Perren mit Österreich-Legende Hans Knauss über Lara Gut-Behrami. Eine Begegnung mit der Schweizerin in Schweden ist ihm nachhaltig in Erinnerung geblieben.
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.