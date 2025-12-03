«Odermatt und Co. werden mich für diese Worte hassen»
Schwere Verletzungen haben sich in der Vergangenheit gemehrt. Die immer aggressiver werdende Abstimmung der Skier ist ein Grund dafür. Die Meinung vertritt auch die österreichische Ski-Legende Hans Knauss in der neusten Folge von «APRÈS-SKI».
