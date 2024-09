Skistar Marco Schwarz am Rücken operiert

1/5 Marco Schwarz meldet sich auf Instagram aus dem Spital. Er wurde am Rücken operiert.

Marco Schwarz (29) wird von Verletzungen weiter nicht verschont. Der österreichische Skifahrer musste sich am Freitag in Innsbruck einer Operation an der Bandscheibe unterziehen. Nun meldet sich der Ski-Allrounder erstmals nach dem Eingriff zu Wort.

«Es sind nicht die Nachrichten, die ich um diese Jahreszeit berichten wollte, aber so ist es nun! Die Operation ist gut verlaufen und ich bin auf dem Weg der Besserung», schreibt der 29-Jährige aus Kärnten auf Instagram. Im Dezember 2023 hatte sich Schwarz einen Kreuzbandriss zugezogen und arbeitete seither an seinem Comeback.

Saisonstart in Gefahr

Nach einem Bandscheibenvorfall in der vergangenen Woche und erfolglosen Therapieversuchen entschied sich Schwarz in Absprache mit seinen Ärzten und Trainern für den chirurgischen Eingriff. «Dieser Eingriff ist natürlich wieder mit einer Reha-Phase verbunden, der einige Wochen dauern wird.»

Ob Schwarz bis zum Start der WM-Saison, die traditionell am 26./27. Oktober in Sölden mit Riesenslaloms für Frauen und Männer beginnt, einsatzbereit sein wird, bleibt abzuwarten. «Ich halte euch am Laufenden», verspricht er seinen Fans auf den sozialen Medien.