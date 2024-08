Kein Trainingslager in Argentinien, dafür viel Reha: Jasmine Flury (30) wird die Ski nicht so schnell anschnallen. Stressen lässt sie sich nicht. «Mein Körper ist das Wichtigste», sagt sie und blickt schon auf Cortina 2026.

Abfahrts-Weltmeisterin Jasmine Flury hat schwierige Monate hinter sich. Das Verletzungsschicksal lässt die 30-Jährige im Ungewissen.

Mathias Germann Reporter Sport

Lara hier, Lara dort, Lara überall! Wir schreiben den Samstag, 17. Februar 2024, als sich die Schweizer Ski-Welt in Crans-Montana um Lara Gut-Behrami dreht. Kein Wunder: Die Tessinerin fährt grandios und legt im Wallis den Grundstein für den Gewinn des Gesamtweltcups. Dabei geht fast unter, dass sich am Mont-Lachaux ein kleines Drama abspielt. Jasmine Flury (30), Weltmeisterin in der Abfahrt, verletzt sich, ohne zu stürzen. «Das Malheur passierte wohl bei der Fuchsloch-Passage», erinnert sie sich.

Tatsächlich ist noch niemandem bewusst, welch weitgehende Folgen der Schlag, den sie aufs Knie bekommt, haben wird – selbst Flury nicht. «Ich fuhr ins Ziel und spürte beim Abschwingen, dass etwas nicht stimmt. Anschliessend lief ich – nahezu ohne Schmerzen – aus dem Ziel. Aber als es hinab zum Hotel ging, habe ich gemerkt, dass insbesondere das Treppenlaufen fast unmöglich war.»