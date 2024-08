Überraschende Wende: Ski-Superstar Marcel Hirscher bricht sein Trainingscamp in Neuseeland vorzeitig ab und kehrt nach Europa zurück. Was hinter dem Rückzieher steckt, ist unklar.

1/5 Rückzieher: Marcel Hirscher bricht das Camp in Neuseeland ab.

Marcel Hirscher hat überraschend sein Trainingscamp in Neuseeland abgebrochen und befindet sich bereits auf dem Rückweg nach Europa. Der 35-Jährige, der ab sofort für Holland an den Start geht, hatte eigentlich geplant, am Dienstag im neuseeländischen Coronet Peak sein grosses Renncomeback nach 1990 Tagen Pause zu geben.

Doch daraus wird nun nichts, wie Hannah Hazeldine von Veranstalter Winter Games NZ gegenüber dem Portal skinews.ch verrät, hätten er und sein Team die Pläne geändert, und reisen vorzeitig aus Neuseeland ab.

Schlechtes Wetter oder schlechte Leistungen?

Über die Gründe für den plötzlichen Abbruch herrscht Rätselraten. Das schlechte Wetter mit viel Regen könnte eine Rolle gespielt haben. Einige Rennen mussten diese Woche bereits abgesagt werden. Skinews.ch spekuliert aber auch, dass Hirscher mit seinen Leistungen im Vergleich zu anderen Athleten nicht zufrieden gewesen sein soll. Diese Informationen sind jedoch unbestätigt.

Am eigentlichen Comeback-Fahrplan Richtung Weltcup-Auftakt in Sölden am 27. Oktober sollte die vorzeitige Abreise aber nichts ändern. Dank einer Wildcard ist Hirscher für den Riesenslalom am Rettenbachgletscher bereits fix qualifiziert.

