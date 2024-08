Tödlicher Unfall in Neuseeland

1/5 Der Fahrer des Geländewagens wurde schwer verletzt.

Tragische Nachrichten aus Neuseeland: Mitglieder des südkoreanischen Ski-Nationalteams sind am Mittwoch schwer verunfallt. Wie «The New Zealand Herald» berichtet, kollidierte der Kleinbus des Skiteams in der Nähe der Stadt Geraldine – etwas weniger als zwei Autostunden von der Grossstadt Christchurch entfernt – frontal mit einem entgegenkommenden Geländewagen.

Dabei wurden drei Insassen des Kleinbusses getötet, der Fahrer des Geländewagens wurde zudem schwer verletzt. In der Nacht auf Freitag bestätigt ein Mitglied des südkoreanischen olympischen Komitees, dass es sich bei den Toten um drei Skifahrer handelt. Welche es sind, ist nicht bekannt. Die Unfallursache werde derzeit noch untersucht.

Hinter dem verunfallten Kleinbus fuhr zudem ein weiteres Fahrzeug mit weiteren Mitgliedern des koreanischen Ski-Teams. Diese werden nun psychologisch betreut.

Wegen Winter Games vor Ort

Die koreanische Equipe befand sich im Rahmen der am Freitag in Queenstown beginnenden Winter Games im Gebiet. Kurz vor dem Unfall hatten sie im Skigebiet trainiert. «Es ist eine sehr traurige Nachricht für unsere Ski-Community», sagt ein dem Team nahestehende Quelle. «Alle sind schockiert über diesen schmerzlichen Verlust. Die Sportler waren so jung und talentiert.»

Der neuseeländischen Zeitung zufolge ist der Streckenabschnitt berüchtigt. Im April kamen bei einem Unfall mit einem Camper drei Menschen ums Leben. Erst vergangene Woche starb ein Mensch nach einer Kollision zwischen einem LKW und einem Auto.