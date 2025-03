1/5 Gewann in vier Saisons 13 Kristallkugeln: Marco Odermatt. Foto: Getty Images

Darum gehts Marco Odermatt dominiert Ski-Weltcup und gewinnt vier Kristallkugeln

SRF verpasst Übergabe der letzten Kristallkugel an Odermatt

Odermatt sichert sich insgesamt 13 Kristallkugeln in seiner Karriere Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Eine weitere Traumsaison aus Schweizer Sicht geht zu Ende. Ski-Superstar Marco Odermatt (27) dominiert den alpinen Ski-Weltcup und gewinnt neben der Gesamtwertung in den Disziplinen Super-G, Abfahrt und Riesenslalom jeweils die Kristallkugel. Damit bringt er es mittlerweile auf insgesamt 13 Kristallkugeln in seiner Karriere – eine beeindruckende Zwischenbilanz. Auch wenn im ausgelassenen Jubel nicht alle Trophäen ganz bleiben, werden sie dennoch ihren Platz in seiner Sammlung finden.

0:39 Im Freudentaumel zerbrochen: Odermatt schrottet Kristallkugel

Die letzte Kristallkugel dieser Saison wird dem Ausnahmeathleten am Mittwochabend überreicht. Doch im Gegensatz zur Kugel-Übergabe bei Lara Gut-Behrami (33), die im Zielraum ausführlich dabei gefilmt wurde, schneidet das SRF bei Marco Odermatt ausgerechnet in diesem Moment weg. Statt den Riesenslalom-Dominator zu zelebrieren, blendet die Regie das Interview seines Teamkollegen Thomas Tumler (35) ein. Warum wurde ausgerechnet in diesem Moment zum Interview geschaltet?

SRF bedauert «ärgerlichen Fehler»

Auf Blick-Anfrage erklärt SRF, wie es zu diesem unglücklichen TV-Moment gekommen ist. Demnach wurde das ursprünglich geplante Programm der FIS im Zielraum kurzfristig geändert: Anstelle des Siegerinterviews auf Englisch erfolgte zuerst die Übergabe der Kristallkugel. Diese Änderung sei in der Live-Regie zu spät bemerkt worden, sodass der entscheidende Moment nicht wie vorgesehen eingefangen wurde. SRF räumt den Fehler ein und entschuldigt sich für die Panne: «Diesen ärgerlichen Fehler bedauern wir.»

Trotz des Fauxpas kommen die Fans des vierfachen «Sportler des Jahres» am Ende doch noch auf ihre Kosten. Die Siegerehrung wird anschliessend in ganzer Länge gezeigt und im darauf folgenden SRF-Interview wird Odermatt zum Abschluss der erfolgreichen Saison auch noch einmal richtig emotional.

0:27 Nach letztem Saison-Rennen: Odermatt wird bei Interview emotional und vergiesst Tränen