Camille Rast ist für die Sports Awards 2026 nominiert. Das Slalom-Ass aus Vétroz wäre damit die Nachfolgerin von Skilegende Didier Cuche.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Camille Rast (26) ist für die Sports Awards nominiert

Sie gewann 2025 WM-Gold und 2026 Olympiasilber im Slalom

Die letzte welsche Gewinnerin im Skisport: Lise-Marie Morerod, ausgezeichnet 1977 War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Mathias Germann Reporter Sport

Eine welsche Schweizer Sportlerin des Jahres? Das gibt es nur ganz selten. Leichtathletin Anita Protti (61) im Jahr 1990 war die Letzte. Nun könnte es Camille Rast (26) schaffen. Die Slalomweltmeisterin von 2025 und Olympia-Silbermedaillengewinnerin von 2026 ist eine von sechs Nominierten.

Die Skikünstlerin aus Vétroz VS meint: «Die Romandie ist kleiner als die Deutschschweiz. Für das Welschland wäre das etwas sehr Grosses. Es würde mir sehr viel bedeuten, wenn ich gewinnen würde. Denn da sind die Besten des Schweizer Sports dabei.» Rast weiss, dass ihre Konkurrenz riesig ist. «Da sind allesamt nur super Athletinnen», sagt sie.

Didier Cuche (51) kennt das Gefühl, bei den Sports Awards als Westschweizer zu gewinnen. «Speedier» siegte 2009 und 2011. «Das war mega schön. Der Titel bedeutet, dass du nicht nur sportlich viel erreicht hast, sondern auch menschlich gut ankommst. Ich bin sehr stolz auf diese Trophäen», sagt der Neuenburger.

«Sonst nächstes oder übernächstes Jahr»

Cuche gewann fünfmal die Abfahrt in Kitzbühel, wurde 2009 Super-G-Weltmeister und kennt Rast. Sein ehemaliger Kondi-Trainer Florian Lorimier ist auch für die geniale körperliche Verfassung Rasts verantwortlich. «Die Grundlage für die Sports Awards ist immer die sportliche Leistung. Camille hat Tolles erreicht und ist diesen Winter super gefahren – sie hat angegriffen und war trotzdem stabil. Ich habe nie Angst, wenn ich ihr zuschaue. Im Gegenteil, sie macht viel Spass.» Gleichzeitig meint er: «Sie ist auch sehr sympathisch und fair.»

Rast ist bei den Sports Awards Aussenseiterin – trotz ihrer Erfolge. Es wäre aber nicht schlimm, wenn sie nicht gewinnen würde, findet Cuche. «Wenn Camille so weitermacht, ist es nur eine Frage der Zeit. Dann wird sie es nächstes oder übernächstes Jahr.»