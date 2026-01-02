Katharina Liensberger stürzt im Training schwer und muss den Olympiatraum wohl begraben. Die Diagnose lautet Schienbeinkopfbruch, Meniskus- und Innenbandriss im rechten Knie.

Slalom-Weltmeisterin von 2021 wird noch am Freitag in Innsbruck operiert

Cédric Heeb Redaktor Sport

Nach zahlreichen Schweizer Top-Athleten hat die Verletzungshexe nun auch beim österreichischen Ski-Team zugeschlagen: Wie Ski Austria am Freitagnachmittag mitteilt, hat sich Katharina Liensberger (28) schwer am Knie verletzt.

Die Slalom- und Parallel-Weltmeisterin von 2021 sei am Freitagvormittag im Riesenslalom-Training St. Michael (Ö) schwer gestürzt. Nach Erstuntersuchungen vor Ort wurde die Technikerin in ein Spital in Innsbruck geflogen, wo nach einem MRT die schlimme Diagnose folgte: Bruch des Schienbeinkopfes sowie ein Riss des Meniskus und des Innenbandes im rechten Knie.

Noch am Freitag wird die Slalom-Kugelgewinnerin der Saison 2020/21 operiert. Über die Olympischen Spiele verliert der österreichische Verband keine Worte, doch das Aus für das Saisonhighlight dürfte so gut wie klar sein. Die «Krone Zeitung» schreibt: «Olympia-Traum vorbei.» Nachdem sie vor vier Jahren im Team-Event Olympia-Gold geholt hatte, dürfte ihr in Cortina nun also Edelmetall verwehrt bleiben.