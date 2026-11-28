Alexis und der Schlafwandler

Seit Justin Murisier (34) im letzten Frühling von der Riesenslalom-Gruppe in die Speed-Equipe gewechselt ist, teilt er sich auf der Weltcup-Tour das Zimmer mit dem acht Jahre jüngeren Alexis Monney. «Den Altersunterschied bemerkt man aber in unseren Gesprächen überhaupt nicht», betont Murisier. «Als ich Alexis vor ungefähr vier Jahren erstmals im Weltcup begegnet bin, habe ich sofort bemerkt, dass er trotz seines 2000er-Jahrgangs sehr reif ist.»

Der frühreife Freiburger macht aber deutlich, dass er dennoch enorm von der Routine seines Mitbewohners aus dem Unterwallis profitieren kann: «Speziell bei der Wahl der Rennlinie, hat mir Justin schon mehrmals enorm helfen können.» Murisier, der 2024 beim Abfahrts-Klassiker in Beaver Creek triumphierte, offenbart, dass er wegen des zweifachen WM-Medaillen-Gewinners Monney seine Schlafgewohnheiten verändert hat: «Als ich mir in der Riesen-Gruppe oft mit Marco Odermatt das Bett geteilt habe, haben wir regelmässig bis um Mitternacht zusammen geplaudert. Mit Alexis ist um 22 Uhr Nachtruhe. Und ich habe bemerkt, dass mir das sehr guttut.»

Im selben Atemzug hält Murisier fest, dass die Nächte in diesem Doppelzimmer nicht immer so ruhig verlaufen, «weil ich manchmal schlafwandle». Monney beginnt laut zu lachen und liefert dann ein Beispiel: «Im letzten Sommer bin ich einmal während des Trainingskurses in Zermatt mitten in der Nacht erwacht, weil Justin im Schlaf ziemlich laut geredet hat. Auf einmal hat er sich erhoben und ist übers Bett gehechtet. Es hat sich dann herausgestellt, dass er seine Katze retten wollte…»

Die Bündner-Berner-Kombination

Der sportlich enorm konstante Bündner Stefan Rogentin (7 Top-10-Klassierungen in seinen zehn letzten Weltcup-Einsätzen) und der Berner Oberländer Marco Kohler bewohnen in Colorado ein geräumiges Appartement. Beide wissen, dass Wohnkomfort im Ski-Zirkus keine Selbstverständlichkeit ist. «Die schlimmste Unterkunft hatte ich während eines Europacup-Einsatzes im französischen Orcières», erinnert sich Rogentin.

«Dort war nicht nur das Zimmer eine absolute Katastrophe, auch die Verpflegung war eine Zumutung. Wir haben zu Mittag und am Abend in Plastiksäcken Lunch-Pakete erhalten, das Essen war gletscherkalt!» Kohler, der sich nach einem doppelten Kreuzbandriss im Januar im Eiltempo in den Weltcup-Zirkus zurückgekämpft hat, nickt: «Oh ja, Orcieres war richtig mies. Ich kann mich jedoch an eine ähnlich schlechte Unterkunft erinnern, die ich während eines Trainingscamps auf dem italienischen Stelvio-Pass hatte.»

Rogentin weiss genau, wovon Kohler spricht: «Im Zimmer auf dem Stelvio habe ich dermassen gefroren, dass ich die Skiunterwäsche bereits am Abend vor dem Ins-Bett-Gehen anziehen musste.» Aber egal, ob das Quartier schäbig oder wie bei den meisten Weltcuprennen standesgemäss ist – der 32-jährige Rogentin und der drei Jahre jüngere Kohler harmonieren als Zimmergenossen perfekt.

«Rogi und ich haben den genau gleichen Tagesrhythmus. Wir gehen zum gleichen Zeitpunkt ins Bett und stehen zusammen auf», erklärt Kohler. Rogentin ergänzt, «dass aus diesem Grund ein Lars Rösti nicht der ideale Zimmerpartner für mich wäre, weil Lars am Morgen lieber länger schläft. Und ich hätte ein schlechtes Gewissen, wenn mein Zimmerkollege seine Schlafgewohnheiten nicht richtig auskosten könnte, weil mein Wecker für seinen Geschmack zu früh klingelt.» Nach einem intensiven Trainings- oder Wettkampftag entspannen sich Rogentin und Kohler gerne bei einer Partie Billard. «Unser Spiel-Niveau ist allerdings bescheiden», sagt Rogentin und versenkt die schwarze Kugel kurz darauf viel zu früh.

Das Mega-Duo aus der «Munichrine»

Bis vor ein paar Jahren war das Simmental in erster Linie für seine Fleckviehrasse bekannt. Deshalb wird diese Region zwischen Wimmis und Lenk die «Munichrine» genannt. In der Zwischenzeit darf sich dieses tierisch schöne Tal auch «Downhill Heroes-Valley» nennen, schliesslich sind Olympiasieger und Weltmeister Franjo von Allmen (25, Boltigen) und der ehemalige Junioren-Weltmeister Lars Rösti (28, Boltigen) hier gross geworden. Darum ist es naheliegend, dass sich die beiden auf ihren alpinen Dienstreisen ein Zimmer teilen.

Gerüchte besagen allerdings, dass sich Franjo und Lars an gewissen Tagen rein gar nichts zu sagen haben. Der dreifache Olympiagoldgewinner präzisiert: «Komplett anschweigen tun wir uns ganz sicher nie. Aber irgendwann ist es auch gut, wenn jeder seine Ruhe hat.» Rösti nimmt für sich aber in Anspruch, «dass ich eher der ruhende Pol bin, während Franjo schon brutal viel Energie hat. Aber mittlerweile kann ich sehr gut damit umgehen.»

Sind der fünffache Weltcupsieger und Rösti, der im letzten Winter mit dem sechsten Rang auf der WM-Piste in Crans Montana sein bestes Weltcupergebnis eingefahren hat, nicht nur Rennfahrer-Kollegen, sondern auch echte Freunde? «Ja», antwortet Rösti, während Franjo spitzbübisch grinsend nachfragt: «Ähhhh, bist du dir da ganz sicher?! Im Ernst: Lars und mich verbindet tatsächlich ein sehr freundschaftliches Verhältnis.»

Von Allmen macht gleichzeitig darauf aufmerksam, «dass Lars im Sommer im Trockentraining neben den Brüdern Delio und Florian Kunz mein wichtigster Gradmesser ist. Es ist supergeil, wie wir uns im unweit von Oey Diemtigen gelegenen Fitnessraum gegenseitig pushen.» Nicht ganz so hochstehende Duelle liefern sich die ziemlich besten Freunde in ihrer Weltcup-WG im Brändi Dog. «Wir sind in diesem Spiel beide nicht wirklich gut. Spass macht es dennoch.»

Die drei Unzertrennlichen

Diese Adresse könnte nicht besser zu ihren Bewohnern passen – Superstar Marco Odermatt residiert während seines Copper Mountain-Aufenthalts gemeinsam mit Riesenslalom-Vizeweltmeister Thomas Tumler (37) und dem heroischen Kämpfer Gino Caviezel (34, 3 Weltcuppodestplätze) im «Legends-Way 10».

«Es ist das beste Appartement, das wir auf der Nordamerika-Tour jemals hatten. Wir haben hier schöne, geräumige Zimmer und mit Bernaditta eine Köchin, die uns kulinarisch jeden Tag verwöhnt», schwärmt der fünffache Gesamt-Weltcupsieger. Dass sich Odermatt, Tumler und Caviezel neben der Piste besonders gut verstehen, spürt man hier sofort – das Ambiente in dieser Wohngemeinschaft ist besonders herzlich, es wird sehr viel gelacht. Es gibt nur etwas, was den Odi am Thomi und an Gino stört: «Beide schnarchen in der Nacht.» Tumler und Caviezel können das nicht abstreiten.

Und die beiden Bündner machen auch kein Hehl daraus, dass ihr Ordnungssinn nicht ganz so ausgeprägt ist wie der vom Kameraden aus dem Kanton Nidwalden: «Während unsere Zimmer nicht immer perfekt aufgeräumt sind, ist bei Marco immer alles in perfekter Ordnung. Wenn sein rechter Handschuh nicht unmittelbar neben seinem linken liegt, kann er nicht einschlafen.» Odermatt fällt seinen Kumpels ins Wort: «Übertreiben müsst ihr jetzt auch nicht. Aber ich mag es einfach, wenn ich weiss, wo die Dinge sind. Es würde mich zu viel Nerven kosten, wenn ich vor jedem Training oder Wettkampf irgendetwas suchen müsste.»

Wo sich der Streber und der Chaot vereinen

In der Dienstwohnung unserer Riesen-Hoffnungen wird zeitweise scharf geschossen! Fadri Janutin fordert seine Kumpels Lenz Hächler und Sandro Zurbrügg immer wieder zum Dart-Dreikampf heraus. Während der Bündner die Triple 20 anvisiert, erinnert sich der letztjährige Europacup-Gesamtsieger Hächler an die erste Begegnung mit Janutin: «Da war ich ungefähr 15. Weil Fadri schon damals ein sehr guter Skifahrer war und eindrückliche Rasta-Locken getragen hat, hatte ich damals ordentlich Respekt vor ihm.»

Aus dieser respektvollen Beziehung hat sich in der Zwischenzeit eine richtige Freundschaft entwickelt. Janutin setzt aber immer noch Grenzen. «Ich kann es nicht ausstehen, wenn sich Lenz mit seinen Kleidern auf meine Betthälfte setzt. Und unmittelbar nach der Ski-Saison benötige ich etwas Abstand zu meinen Teamkollegen.» Der Frutigtaler Zurbrügg, der in der vergangenen Saison vor Janutin die Europacup-Gesamtwertung im Riesenslalom für sich entschied, hat dagegen seine Kollegen im letzten Sommer schmerzlich vermisst.

«Nach meinem im Frühling erlittenen Kreuzbandriss war ich in der Reha lange auf mich alleine gestellt. Somit konnte ich es kaum erwarten, bis ich endlich wieder zu meinen Kollegen in den Ski-Zirkus zurückkehren konnte.» Zurbrügg muss aber damit leben, dass er von seinen Rennfahrer-Kumpels als «Streber» bezeichnet wird. «Das liegt daran, dass ich einen gewissen Wert auf Ordnung lege. Lenz ist dagegen ein ziemlicher Chaot.» Hächler kontert lachend: «Dafür schnarchst du sehr laut, Sandro!»