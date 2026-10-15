Sölden-Entscheidung für Ski-Auftakt gefallen

Grünes Licht für Sölden: Die FIS gibt den Saisonauftakt am 24. und 25. Oktober frei.

Stefan Meier Redaktor Desk Sport

Am übernächsten Wochenende soll in Sölden die Ski-Saison starten. Die FIS gibt grünes Licht für den Auftakt, die Schneekontrolle ist positiv verlaufen. Sölden und der Rettenbachgletscher seien bereit für die Rennen.

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Tatsächlich zeigt ein Blick auf die Webcam eine makellose Piste im Zielraum. Links und rechts davon fehlt der weisse Zauber jedoch. Wie ein Video diese Woche zeigte, wurde bei der Präparierung wegen Schneemangels auf übersommerten Schnee zurückgegriffen.

Am kommenden Wochenende sind am Samstag zunächst die Frauen dran mit dem Riesenslalom. Tags darauf sind dann die Männer an der Reihe beim traditionellen Saisonstart.