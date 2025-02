«So soll der Sport sein» Klammer und Russi über ihre Freundschaft trotz Konkurrenz

Es war das Abfahrts-Duell in den 70er-Jahren: Franz Klammer vs. Bernhard Russi oder Österreich vs. Schweiz. Trotz der grossen Konkurrenz verbindet die beiden eine tiefe Freundschaft. Blick hat die beiden Abfahrtsweltmeister zum Interview getroffen.

Publiziert: vor 33 Minuten