Beim ersten Lauf des Riesenslaloms in Saalbach kam es am Freitag beinahe zu einem Unglück. Mit der Startnummer 88 geht der Portugiese Corentin Gatignol ins Rennen. Seine Familie fiebert im Zielraum mit. Doch im Zielhang stürzt der 19-Jährige und rauscht in ein Tor. Im Video ist zu sehen, wie schmerzhaft der Aufprall ist. Entsprechend bleibt Gatignol einen Moment im Schnee liegen. Doch die Organisatoren winken den nachfolgenden Georgier Luka Buchukuri nicht ab. Er absolviert seinen Lauf, ohne zu wissen, dass ein Rivale kurz vor dem Ziel auf dem Boden liegt. Drei Tore vor der Ziellinie rauscht er an Gatignol vorbei – eine knappe Angelegenheit, wie die TV-Bilder zeigen. Buchukuri kommt ohne Zwischenfall ins Ziel. Ob sich Gatignol beim Sturz verletzt hat, ist nicht bekannt.