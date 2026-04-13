Die Startliste

49 Athletinnen stehen heute am Start. Darunter auch einige prominente Namen. Allen voran gilt das für Wendy Holdener. Die amtierende Vize-Weltmeisterin und elffache Schweizer Meisterin – sechs Titel gewann sie im Slalom – lässt sich den Auftritt an der Schweizer Meisterschaft zum Abschluss der Saison nicht nehmen. Und ist entsprechend die grosse Favoritin. Ihre ärgsten Konkurrentinnen sind Athletinnen, die wie sie Weltcup-Erfahrung haben. Dazu zählen etwa Eliane Christen, Aline Danioth oder Nicole Good. Als Titelverteidigerin geht Selina Egloff ins Rennen.