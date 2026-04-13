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Jetzt live im Stream:Das macht heute Schlagzeilen

SM-Slalom der Frauen
Pistenarbeiten verzögern den Start

An der Schweizer Meisterschaft steht die letzte Entscheidung bei den Frauen auf dem Programm. Wer schnappt sich den Titel im Slalom? Hier im Ticker und Stream verpasst du nichts.
Publiziert: 07:29 Uhr
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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07:28 Uhr
07:47 Uhr

Start verzögert sich

Um 7.45 Uhr hätte der 1. Lauf starten sollen. Doch bisher hat sich keine Athletin aus dem Starthäuschen katapultiert. In St. Moritz fällt Schneeregen. Grund für die Verschiebung ist aber nicht das Wetter, sondern Arbeiten an der Piste. Der nächste Entscheid über die Startzeit fällt um 9 Uhr.

12.04.2026, 23:22 Uhr

Die Startliste

49 Athletinnen stehen heute am Start. Darunter auch einige prominente Namen. Allen voran gilt das für Wendy Holdener. Die amtierende Vize-Weltmeisterin und elffache Schweizer Meisterin – sechs Titel gewann sie im Slalom – lässt sich den Auftritt an der Schweizer Meisterschaft zum Abschluss der Saison nicht nehmen. Und ist entsprechend die grosse Favoritin. Ihre ärgsten Konkurrentinnen sind Athletinnen, die wie sie Weltcup-Erfahrung haben. Dazu zählen etwa Eliane Christen, Aline Danioth oder Nicole Good. Als Titelverteidigerin geht Selina Egloff ins Rennen.

12.04.2026, 23:06 Uhr

Willkommen

Wer krönt sich zur besten Slalomfahrerin der Schweiz? Die letzte Entscheidung bei den Frauen an der Ski-SM in St. Moritz GR fällt im Stangenwald. Der 1. Lauf beginnt um 7.45 Uhr, der 2. Lauf ist für 10 Uhr angesetzt.

Ende des Livetickers
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