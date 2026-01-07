Nef auf Podestkurs – Teakollegen zittern um 2. Lauf

Halbzeit-Fazit

Verrückter 1. Lauf in Madonna di Campiglio. Mit Eduard Hallberg führt die Startnummer 21. Tanguy Nef hat mit der Nummer 15 die zweitschnellste Zeit aufgestellt. Nur 16 Hundertstel liegt er hinter dem Finnen. Der Schweizer ist damit auf Kurs Richtung Podestpremiere. Seine Teamkollegen können nicht mithalten. Loïc Meillard (18.), Daniel Yule (21.), Marc Rochat (27.) und Luca Aerni (28.) büssen viel Zeit ein (Stand nach 39 Fahrern), müssen teils um die Quali für den 2. Lauf zittern. Gar nicht erst ins Ziel kommt Ramon Zenhäusern.