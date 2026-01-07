Nef auf Podestkurs – Teakollegen zittern um 2. Lauf

Verrückter 1. Lauf in Madonna di Campiglio. Mit Eduard Hallberg führt die Startnummer 21. Tanguy Nef hat mit der Nummer 15 die zweitschnellste Zeit aufgestellt. Nur 16 Hundertstel liegt er hinter dem Finnen. Der Schweizer ist damit auf Kurs Richtung Podestpremiere. Seine Teamkollegen können nicht mithalten. Loïc Meillard (18.), Daniel Yule (21.), Marc Rochat (27.) und Luca Aerni (28.) büssen viel Zeit ein (Stand nach 39 Fahrern), müssen teils um die Quali für den 2. Lauf zittern. Gar nicht erst ins Ziel kommt Ramon Zenhäusern.
Dann zeigt ein Norweger, was hier noch möglich ist. Hans Grahl-Madsen lässt nur sieben Zehntel liegen, fährt auf einen beachtlichen 13. Platz.
Danach müht sich Luca Aerni weitgehend vergeblich ab. Der Riesenslalomexperte büsst fast zwei Sekunden ein. Das wird eng.
Jetzt bekommt es die Rennleitung richtig eilig. Das grosse Starterfeld des ersten Durchgangs muss durchgebracht werden. Sam Maes sortiert sich als 22. ein.
Nun erreicht Tobias Kastlunger das Ziel als 29., wird sich angesichts von deutlich mehr als zwei Sekunden Verspätung aber wenig Hoffnung machen dürfen.
Anschliessend kommt Marc Rochat immerhin durch, begrenzt den Zeitverlust auch auf deutlich unter zwei Sekunden. Doch das gibt nur Platz 25. Wird das reichen?
And er ersten Zwischenzeit ist auch Sebastian Holzmann dabei. Doch dann bekommt der zweite deutsche Starter allmählich Schwierigkeiten. Es hebt ihn aus, das nächste Tor ist nicht zu schaffen. Holzmann scheidet aus.
Ähnlich ist dann Eirik Solberg unterwegs. Und der Norweger zieht das auch durch, büsst über die Distanz nur gut sechs Zehntel ein und reiht sich als starker Zehnter ein.
Für die Schweiz macht sich Ramon Zenhäusern auf den Weg. Der Olympiazweite von 2018, legt am ersten Messpunkt eine Bestzeit hin. Bis Mitte des Rennens liegt der Eidgenosse hervorragend, fädelt dann aber kurz vor dem Eingang in den Steilhang ein.
Nun stösst sich Istok Rodeš oben ab. Die erste Zwischenzeit ist auch bei ihm vielversprechend. Doch im weiteren Verlauf kommt der Kroate nicht richtig in Fahrt, kämpft sich durch den Stangenwald und kommt nur zögerlich voran. Rodeš rutscht ganz ans Ende des Klassements.
Unter normalen Umständen würden zwei Sekunden Rückstand für den zweiten Lauf reichen. Heute dürfte das eng werden. Billy Major reiht sich mit genau diesem Defizit als 24. ein.