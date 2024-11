Slalom-Auftakt in Levi Schweizer Ski-Ass zeigt Video von pickelharter Eis-Piste

Am Wochenende starten die Slalom-Cracks in den Weltcup-Winter in Levi, Finnland. Camille Rast zeigt am Freitag ein Video vom Zustand der Piste, welcher schockiert. Die Piste gleicht einem Eisfeld.