Odermatt über Gesamtklassement «Schaue Meillard als grössten Konkurrenten an»

Knapp vier Wochen vor dem Saison-Auftakt auf dem Gletscher von Sölden wandte sich Marco Odermatt (26) am Dienstag im Rahmen einer Pressekonferenz an die Medien. Er sieht in diesem Winter seinen Teamkollegen Loïc Meillard als grössten Konkurrent im Gesamtweltcup.