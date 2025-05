Der Zuger Skifahrer Lenz Hächler plant, sein Preisgeld in ein umweltfreundliches Auto zu investieren. Trotz Vorliebe für öffentliche Verkehrsmittel sieht er darin eine Möglichkeit, beim Reisen ab und zu Energie zu sparen.

Warum ÖV-Fan Lenz Hächler das Preisgeld in ein Auto investieren will

1/5 Skitalent Lenz Hächler ist Nachwuchssportler des Jahres: Der Zuger darf ein Preisgeld von 12’000 Franken in Empfang nehmen. Foto: Sporthilfe / Keystone / Valeriano Di Domenico

Matthias Dubach Leiter Reporter-Pool Blick Sport

Es sind aufregende Tage für Lenz Hächler (22). Vor wenigen Tagen macht das Ski-Riesentalent aus Oberwil ZG seinen Markenwechsel von Nordica zum Schweizer Hersteller Stöckli fix. Dann wird er an der Sporthilfe-Gala in Horgen ZH zum Schweizer Nachwuchssportler des Jahres gewählt.

Und dann läuft ganz nebenbei natürlich auch seine Vorbereitung auf den Weltcup-Einstieg als Stammfahrer, Hächler hat sich als Europacup-Gesamtsieger im Riesenslalom einen fixen Startplatz gesichert und wird neu in der illustren Riesenslalom-Trainingsgruppe um Marco Odermatt, Justin Murisier, Thomas Tumler und Gino Caviezel angehören. «Das ist sehr cool», sagt Hächler zu Blick, «ich kenne sie alle zwar noch nicht so gut. Aber wie man hört, haben sie es auch neben dem Schnee sehr gut miteinander.»

Hächler fährt mit dem Abo Halbtax Plus durch die Gegend

Hächler rückt in den Weltcup-Fokus. Doch der immer grössere Trubel braucht auch Energie. Deshalb schildert der Zuger, dass er deshalb künftig bei seinen vielen Reisen um eine neue Option froh wäre. Das Preisgeld von 12’000 Franken von der Sporthilfe-Gala will er in ein Elektro- oder Hybridauto investieren. «Ich fahre sehr gerne ÖV. Aber manchmal wäre ein Auto hilfreich, um Energie zu sparen.»

Hächler schildert, dass er bisher manchmal einfach das Auto der Eltern ausgeliehen habe. «Aber Termine wie zur Osteopathie, zum Arzt, zur Massage oder zum Konditionstraining nach Stans fahre ich mit dem ÖV. Ich finde es entspannter, als im Stau zu stehen.»

Auch zur Nachwuchs-Gala am Zürichsee reiste das Skitalent mit Zug und Bus an, Hächler besitzt ein Halbtax-Plus-Abonnement der SBB. Selbst für Fahrten in die norditalienische Fabrik seines bisherigen Ausrüsters Nordica hatte er auch mal den Zug genommen.

Der Slalom wird künftig trotz Junioren-WM-Gold gestrichen

Das ist nun mit dem Wechsel zu Stöckli nicht mehr nötig. Doch nicht die kurzen Wege in die Fabrik des Skiherstellers sei entscheidend gewesen. «Stöckli hat mich einfach von A bis Z überzeugt. Einerseits vom Umfeld her, andererseits vom Ski selber her. Er hat ähnliche Charakteristiken wie mein bisheriger. Ich freue mich extrem auf die Zukunft mit Stöckli.»

Hat er gar höher dotierte Angebote der Branchen-Giganten wie Atomic und Head ausgeschlagen? Das bestätigt Hächler nicht, er sagt: «Der Wechsel hatte überhaupt nichts mit Geld zu tun.»

Klar ist jedenfalls: Über Slalom-Skis musste nicht geredet werden. Zwar ist Hächler Junioren-Weltmeister 2024 im Slalom. Doch der Allrounder beschränkt sich nun auf den Riesenslalom und die Speed-Disziplinen: «Ich hatte gesundheitliche Probleme mit dem Schienbein, die im Slalom leider am intensivsten aufgetreten sind. Deshalb habe ich mich entschieden, mich auf die anderen Disziplinen zu konzentrieren.»

