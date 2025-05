Ski-Asse räumen beim Sporthilfe-Nachwuchspreis ab

Der Schweizer Sporthilfe-Nachwuchspreis ist fest in den Händen der Ski-Youngsters. Mithalten können einzig die jungen Staffel-Frauen.

Gala in Horgen ZH

1/6 Sie räumten ab: Lenz Hächler (l.) und Malorie Blanc. Foto: Keystone

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Schweizer Sporthilfe-Nachwuchspreise 2024 nahmen in Horgen ZH Malorie Blanc, Lenz Hächler und das Team Leichtathletik in Empfang. Die beiden Alpin-Asse sowie die 4x100-m-Staffel der Frauen überzeugten die Jury.

Malorie Blanc eilt damit von einer Ehrung zur nächsten. Vor wenigen Tagen wurde sie von Swiss-Ski als Alpine Rookie des Jahres ausgezeichnet, nun gewann sie in Horgen den Nachwuchspreis der Sporthilfe. Die Walliserin wurde für ihre Goldmedaille im Super-G bei der Junioren-WM ausgezeichnet. Zudem war die 21-jährige Senkrechtstarterin Mitte Januar 2025 in der Weltcupabfahrt von St. Anton mit der Startnummer 46 Zweite geworden, was beim Wahlorgan aus einer Fachjury, den Medienvertretern und der Öffentlichkeit wohl den noch grösseren Eindruck hinterliess.

Auch bei den Männern erhielt ein Skirennfahrer die meisten Stimmen. Der Zuger Lenz Hächler wurde für den Gewinn der Goldmedaille im Slalom bei der Junioren-WM ausgezeichnet. Er gewann die Wahl vor Isai Näff (Langlauf) und Alban Aebersold (Fechten).

Alicia Masini, Carina Stettler, Chloé Rabac, Lia Thalmann, Michelle Liem und Timea Rankl heissen die jungen Athletinnen, die im vergangenen Jahr bei den U20-WM hinter Jamaika die Silbermedaille über 4x100 m holten. Es war dies die erste U20-Staffel-WM-Medaille für die Schweiz seit 38 Jahren.

