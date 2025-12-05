DE
Ab 19:15 Uhr
Super G
Männer
Beaver Creek
Beaver Creek

Super-G im Ticker
Odermatt startet als erster Schweizer – vor einem Teamkollegen

16:26 Uhr

Startliste

Eröffnet wird das Rennen vom Kitzbühel-Sieger James Crawford (Ka) vor Giovanni Franzoni (It) und Stefan Eichberger (Ö). 

Die beiden grössten Favoriten folgen mit den Nummern 6 und 7. Vincent Kriechmayr, der in Copper Mountain Zweiter wurde, kommt direkt vor Marco Odermatt, der bisher beide Speed-Rennen der Saison für sich entschieden hat. 

Auch Raphael Haaser (Ö; Startnummer 9) und den beiden Schweizern Stefan Rogentin (8) und Franjo von Allmen (14) werden gute Chancen zugerechnet. 

Die Startnummern der Schweizer:

7 Marco Odermatt
8 Stefan Rogentin
14 Franjo von Allmen
17 Alexis Monney
26 Justin Murisier
31 Loïc Meillard
33 Arnaud Boisset
40 Lenz Hächler

16:17 Uhr

Ausgangslage

Zwei Speed-Rennen, zwei Siege. So lautet die bisherige Bilanz von Marco Odermatt. Er gewann nach dem Super-G von Copper Mountain (USA) Ende November gewann der Nidwaldner am Donnerstag auch die erste Abfahrt in Beaver Creek (USA)..

War der Abfahrts-Triumph am Donnerstag eine Premiere, wäre ein Sieg im Super-G bereits Odermatts vierter im Skiort im Bundesstaat Colorado. 

16:11 Uhr

Willkommen im Ticker

Um 11.15 Uhr Ortszeit (19.15 Uhr Schweizer Zeit) starten die Männer in Beaver Creek (USA) zum zweiten Super-G der noch jungen Weltcup-Saison. Hier im Ticker bist du live mit dabei. 

