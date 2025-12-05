Odermatt startet als erster Schweizer – vor einem Teamkollegen

Startliste

Eröffnet wird das Rennen vom Kitzbühel-Sieger James Crawford (Ka) vor Giovanni Franzoni (It) und Stefan Eichberger (Ö).

Die beiden grössten Favoriten folgen mit den Nummern 6 und 7. Vincent Kriechmayr, der in Copper Mountain Zweiter wurde, kommt direkt vor Marco Odermatt, der bisher beide Speed-Rennen der Saison für sich entschieden hat.

Auch Raphael Haaser (Ö; Startnummer 9) und den beiden Schweizern Stefan Rogentin (8) und Franjo von Allmen (14) werden gute Chancen zugerechnet.

Die Startnummern der Schweizer:

7 Marco Odermatt

8 Stefan Rogentin

14 Franjo von Allmen

17 Alexis Monney

26 Justin Murisier

31 Loïc Meillard

33 Arnaud Boisset

40 Lenz Hächler