Krebs-Rückkehrer Hintermann eröffnet Speed-Winter

Hintermann eröffnet das Rennen

Vor 14 Monaten gab Niels Hintermann bekannt, dass er an Krebs erkrankt war. Nach Chemotherapie und langer Leidenszeit kehrt der Zürcher nun in den Weltcup zurück. Bei seinem ersten Rennen darf der zweifache Weltcup-Sieger gleich als Erster ran. In den Top 15 kommen noch fünf weitere Schweizer. Insgesamt stehen zehn Eidgenossen am Start.