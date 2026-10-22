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Kugeljagd startet in Sölden
Der Ski-Kalender 2027 mit allen Rennen

Endlich gehts wieder um Hundertstelsekunden auf weissen Pisten. Dieses Wochenende startet der Weltcupwinter 2027 mit zwei Rennen in Sölden. Danach gehts einmal quer durch Europa und Nordamerika, ehe Ende März Sun Valley das Finale austrägt. In Crans-Montana findet zuvor die WM statt.
Publiziert: vor 2 Minuten
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Marco Odermatt geht als fünffacher Gesamtweltcupsieger in die neue Saison.
Foto: AFP

Darum gehts

  • Weltcup-Saison wird dieses Wochenende in Sölden lanciert
  • Ski-Winter 2027 umfasst 94 Rennen (43 Männer, 40 Frauen)
  • Crans-Montana trägt Ski-WM 2027 vom 1. bis 14. Februar aus
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Alexander HornsteinSEO-Redaktor

Pickelharte Pisten, Fahrten am absoluten Limit und grosse Schweizer Hoffnungen: Der Skiwinter 2027 kann kommen! Und Fans dürfen darauf hoffen, wie letztes Jahr Triumph um Triumph ihrer Lieblinge zu feiern. 2026 holte die Schweiz nicht nur den Nationencup, sondern stellte mit Marco Odermatt einmal mehr den alles überragenden Athleten. In 17 Rennen jubelte der Verband über den Sieg, hinzu kamen weitere 33 Podestplätze. Werden es dieses Jahr noch mehr?

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Zahlenmässig überlegen ist die Schweiz zumindest jetzt schon mit Blick auf die Anzahl Rennen auf heimischem Boden. Sind im Weltcup zehn Rennen in St. Moritz GR, Adelboden BE, Wengen BE und Lenzerheide GR geplant, findet vom 1. bis 14. Februar zudem die Ski-WM in Crans-Montana VS statt. Davor stehen aber 58 Rennen auf dem Programm, wobei sowohl die Männer als auch die Frauen ihre Saison in Sölden (Ö) starten.

Alle Weltcuprennen der Frauen 2027

Auf den Riesen-Startschuss folgen vier weitere Technikrennen, ehe in Beaver Creek (USA) auch die Speedfahrerinnen ihre Saison eröffnen. Mitte Dezember stehen in St. Moritz bereits die ersten Heimrennen an. Insgesamt tragen die Frauen je neun Abfahrten und Super-Gs, zehn Slaloms und zwölf Riesenslaloms aus.

DatumOrtRennenStart
24. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
14. NovemberLevi (Fi)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
21. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
28. NovemberKillington (USA)Riesenslalom15.30 Uhr / 18.30 Uhr
29. NovemberKillington (USA)Slalom16.30 Uhr / 19.30 Uhr
5. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom17 Uhr / 20 Uhr
6. DezemberMont-Tremblant (Ka)Riesenslalom16.30 Uhr / 19.30 Uhr
11. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt19 Uhr
12. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt18 Uhr
13. DezemberBeaver Creek (USA)Super-G19 Uhr
18. DezemberSt. Moritz (Sz)Super-G10.30 Uhr
19. DezemberSt. Moritz (Sz)Super-G10.30 Uhr
20. DezemberSt. Moritz (Sz)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
22. DezemberCourchevel (Fr)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
28. DezemberDachstein West / Gosau (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
29. DezemberDachstein West / Gosau (Ö)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
4. JanuarFlachau (Ö)Riesenslalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
5. JanuarFlachau (Ö)Slalom18 Uhr / 21 Uhr
9. JanuarVal di Fassa (It)Abfahrt11.30 Uhr
10. JanuarVal di Fassa (It)Super-G11.30 Uhr
15. JanuarCortina d'Ampezzo (It)Abfahrt11 Uhr
16. JanuarCortina d'Ampezzo (It)Abfahrt11 Uhr
17. JanuarCortina d'Ampezzo (It)Super-G11.15 Uhr
19. JanuarKronplatz (It)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
23. JanuarJasna (Slk)Riesenslalom10 Uhr / 13.30 Uhr
24. JanuarJasna (Slk)Slalom9.30 Uhr / 12.15 Uhr
29. JanuarKranjska Gora (Sln)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
30. JanuarKranjska Gora (Sln)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
1.–14. FebruarCrans-Montana (Sz)Ski-WMZeitplan folgt
20. FebruarLenzerheide (Sz)Super-G12 Uhr
21. FebruarLenzerheide (Sz)Super-G12 Uhr
27. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Abfahrt10.15 Uhr
28. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Abfahrt10.15 Uhr
6. MärzSoldeu (And)Riesenslalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
7. MärzSoldeu (And)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
12. MärzNarvik (No, abgesagt)Abfahrt11 Uhr
13. MärzNarvik (No, abgesagt)Super-G11 Uhr
20. MärzSun Valley (USA)Abfahrt19.30 Uhr
21. MärzSun Valley (USA)Super-G18 Uhr
23. MärzSun Valley (USA)Riesenslalom16.30 Uhr / 19 Uhr
25. MärzSun Valley (USA)Slalom16 Uhr / 19 Uhr

Alle Weltcuprennen der Männer 2027

Wie bei den Frauen sind zuerst die Technikspezialisten gefordert, die Speedasse greifen erst Ende November in den USA ins Geschehen ein. Bis zum ersten Heimrennen müssen sie sich bis Anfang Januar gedulden, wenn zuerst Adelboden und direkt danach Wengen auf dem Programm stehen. Die diesjährige Saison der Männer besteht aus je zehn Super-Gs, Abfahrten und Riesenslaloms sowie 13 Slaloms.

DatumOrtRennenStart
25. OktoberSölden (Ö)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
15. NovemberLevi (Fin)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
22. NovemberGurgl (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
28. NovemberCopper Mountain (USA)Super-G19.45 Uhr
29. NovemberCopper Mountain (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
3. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt19 Uhr
4. DezemberBeaver Creek (USA)Abfahrt19 Uhr
5. DezemberBeaver Creek (USA)Super-G18.30 Uhr
6. DezemberBeaver Creek (USA)Riesenslalom18 Uhr / 21 Uhr
12. DezemberVal d'Isère (Fr)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
13. DezemberVal d'Isère (Fr)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
18. DezemberGröden (It)Super-G12 Uhr
19. DezemberGröden (It)Abfahrt12 Uhr
20. DezemberAlta Badia (It)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
21. DezemberAlta Badia (It)Slalom17.45 Uhr / 21 Uhr
23. DezemberMadonna di Campiglio (It)Slalom17.45 Uhr / 21 Uhr
28. DezemberBormio (It)Abfahrt11.30 Uhr
29. DezemberBormio (It)Super-G11.30 Uhr
2. JanuarKranjska Gora (Sln)Riesenslalom10 Uhr / 13 Uhr
3. JanuarKranjska Gora (Sln)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
9. JanuarAdelboden (Sz)Riesenslalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
10. JanuarAdelboden (Sz)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
15. JanuarWengen (Sz)Super-G12.30 Uhr
16. JanuarWengen (Sz)Abfahrt12.30 Uhr
17. JanuarWengen (Sz)Slalom10 Uhr / 13 Uhr
22. JanuarKitzbühel (Ö)Super-G11.30 Uhr
23. JanuarKitzbühel (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
24. JanuarKitzbühel (Ö)Slalom10.30 Uhr / 13.30 Uhr
26. JanuarSchladming (Ö)Riesenslalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
27. JanuarSchladming (Ö)Slalom17.45 Uhr / 20.45 Uhr
30. JanuarChamonix (Fr)Slalom9.30 Uhr / 12.30 Uhr
1.–14. FebruarCrans-Montana (Sz)Ski-WMProgramm folgt
20. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Abfahrt10.30 Uhr
21. FebruarGarmisch-Partenkirchen (De)Super-G10.30 Uhr
27. FebruarSaalbach (Ö)Abfahrt11.30 Uhr
28. FebruarSaalbach (Ö)Super-G11.30 Uhr
6. MärzKvitfjell (Nor)Abfahrt11 Uhr
7. MärzKvitfjell (Nor)Super-G11 Uhr
13. MärzAre (Sd)Riesenslalom9.30 Uhr / 13 Uhr
14. MärzAre (Sd)Slalom9.30 Uhr / 13 Uhr
20. MärzSun Valley (USA)Abfahrt18 Uhr
21. MärzSun Valley (USA)Super-G19.30 Uhr
24. MärzSun Valley (USA)Riesenslalom16.30 Uhr / 19 Uhr
25. MärzSun Valley (USA)Slalom17 Uhr / 20 Uhr

Klassiker und Newcomer hüben wie drüben

Ein Winter ohne Rennen in Sölden, Adelboden, Wengen oder Kitzbühel (Ö) wäre unvorstellbar. Gleiches gilt für andere Klassiker wie Levi (Fi), Are (Sd), Val d'Isère (Fr) oder Bormio. Während der italienische Skiort nach letztjähriger, olympiabedingter Pause sein Comeback gibt, ist eine andere Strecke zum allerersten Mal dabei.

Die Rede ist von Gosau in Österreich, wo die Frauen in der Altjahreswoche je einen Riesen und Slalom bestreiten. Gleichzeitig feiern Strecken wie Lenzerheide und Saalbach (Ö) ihr Comeback. Insgesamt besteht der Skiwinter 2027 aus 94 Rennen (elf davon an der WM) und dauert von Ende Oktober bis Ende März.

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