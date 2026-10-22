Endlich gehts wieder um Hundertstelsekunden auf weissen Pisten. Dieses Wochenende startet der Weltcupwinter 2027 mit zwei Rennen in Sölden. Danach gehts einmal quer durch Europa und Nordamerika, ehe Ende März Sun Valley das Finale austrägt. In Crans-Montana findet zuvor die WM statt.

Darum gehts Weltcup-Saison wird dieses Wochenende in Sölden lanciert

Ski-Winter 2027 umfasst 94 Rennen (43 Männer, 40 Frauen)

Crans-Montana trägt Ski-WM 2027 vom 1. bis 14. Februar aus

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Pickelharte Pisten, Fahrten am absoluten Limit und grosse Schweizer Hoffnungen: Der Skiwinter 2027 kann kommen! Und Fans dürfen darauf hoffen, wie letztes Jahr Triumph um Triumph ihrer Lieblinge zu feiern. 2026 holte die Schweiz nicht nur den Nationencup, sondern stellte mit Marco Odermatt einmal mehr den alles überragenden Athleten. In 17 Rennen jubelte der Verband über den Sieg, hinzu kamen weitere 33 Podestplätze. Werden es dieses Jahr noch mehr?

Zahlenmässig überlegen ist die Schweiz zumindest jetzt schon mit Blick auf die Anzahl Rennen auf heimischem Boden. Sind im Weltcup zehn Rennen in St. Moritz GR, Adelboden BE, Wengen BE und Lenzerheide GR geplant, findet vom 1. bis 14. Februar zudem die Ski-WM in Crans-Montana VS statt. Davor stehen aber 58 Rennen auf dem Programm, wobei sowohl die Männer als auch die Frauen ihre Saison in Sölden (Ö) starten.

Alle Weltcuprennen der Frauen 2027

Auf den Riesen-Startschuss folgen vier weitere Technikrennen, ehe in Beaver Creek (USA) auch die Speedfahrerinnen ihre Saison eröffnen. Mitte Dezember stehen in St. Moritz bereits die ersten Heimrennen an. Insgesamt tragen die Frauen je neun Abfahrten und Super-Gs, zehn Slaloms und zwölf Riesenslaloms aus.

Datum Ort Rennen Start 24. Oktober Sölden (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 14. November Levi (Fi) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 21. November Gurgl (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 28. November Killington (USA) Riesenslalom 15.30 Uhr / 18.30 Uhr 29. November Killington (USA) Slalom 16.30 Uhr / 19.30 Uhr 5. Dezember Mont-Tremblant (Ka) Riesenslalom 17 Uhr / 20 Uhr 6. Dezember Mont-Tremblant (Ka) Riesenslalom 16.30 Uhr / 19.30 Uhr 11. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 19 Uhr 12. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 18 Uhr 13. Dezember Beaver Creek (USA) Super-G 19 Uhr 18. Dezember St. Moritz (Sz) Super-G 10.30 Uhr 19. Dezember St. Moritz (Sz) Super-G 10.30 Uhr 20. Dezember St. Moritz (Sz) Riesenslalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 22. Dezember Courchevel (Fr) Slalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 28. Dezember Dachstein West / Gosau (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 29. Dezember Dachstein West / Gosau (Ö) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 4. Januar Flachau (Ö) Riesenslalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 5. Januar Flachau (Ö) Slalom 18 Uhr / 21 Uhr 9. Januar Val di Fassa (It) Abfahrt 11.30 Uhr 10. Januar Val di Fassa (It) Super-G 11.30 Uhr 15. Januar Cortina d'Ampezzo (It) Abfahrt 11 Uhr 16. Januar Cortina d'Ampezzo (It) Abfahrt 11 Uhr 17. Januar Cortina d'Ampezzo (It) Super-G 11.15 Uhr 19. Januar Kronplatz (It) Riesenslalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 23. Januar Jasna (Slk) Riesenslalom 10 Uhr / 13.30 Uhr 24. Januar Jasna (Slk) Slalom 9.30 Uhr / 12.15 Uhr 29. Januar Kranjska Gora (Sln) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 30. Januar Kranjska Gora (Sln) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 1.–14. Februar Crans-Montana (Sz) Ski-WM Zeitplan folgt 20. Februar Lenzerheide (Sz) Super-G 12 Uhr 21. Februar Lenzerheide (Sz) Super-G 12 Uhr 27. Februar Garmisch-Partenkirchen (De) Abfahrt 10.15 Uhr 28. Februar Garmisch-Partenkirchen (De) Abfahrt 10.15 Uhr 6. März Soldeu (And) Riesenslalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 7. März Soldeu (And) Slalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 12. März Narvik (No, abgesagt) Abfahrt 11 Uhr 13. März Narvik (No, abgesagt) Super-G 11 Uhr 20. März Sun Valley (USA) Abfahrt 19.30 Uhr 21. März Sun Valley (USA) Super-G 18 Uhr 23. März Sun Valley (USA) Riesenslalom 16.30 Uhr / 19 Uhr 25. März Sun Valley (USA) Slalom 16 Uhr / 19 Uhr

Alle Weltcuprennen der Männer 2027

Wie bei den Frauen sind zuerst die Technikspezialisten gefordert, die Speedasse greifen erst Ende November in den USA ins Geschehen ein. Bis zum ersten Heimrennen müssen sie sich bis Anfang Januar gedulden, wenn zuerst Adelboden und direkt danach Wengen auf dem Programm stehen. Die diesjährige Saison der Männer besteht aus je zehn Super-Gs, Abfahrten und Riesenslaloms sowie 13 Slaloms.

Datum Ort Rennen Start 25. Oktober Sölden (Ö) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 15. November Levi (Fin) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 22. November Gurgl (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 28. November Copper Mountain (USA) Super-G 19.45 Uhr 29. November Copper Mountain (USA) Riesenslalom 18 Uhr / 21 Uhr 3. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 19 Uhr 4. Dezember Beaver Creek (USA) Abfahrt 19 Uhr 5. Dezember Beaver Creek (USA) Super-G 18.30 Uhr 6. Dezember Beaver Creek (USA) Riesenslalom 18 Uhr / 21 Uhr 12. Dezember Val d'Isère (Fr) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 13. Dezember Val d'Isère (Fr) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 18. Dezember Gröden (It) Super-G 12 Uhr 19. Dezember Gröden (It) Abfahrt 12 Uhr 20. Dezember Alta Badia (It) Riesenslalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 21. Dezember Alta Badia (It) Slalom 17.45 Uhr / 21 Uhr 23. Dezember Madonna di Campiglio (It) Slalom 17.45 Uhr / 21 Uhr 28. Dezember Bormio (It) Abfahrt 11.30 Uhr 29. Dezember Bormio (It) Super-G 11.30 Uhr 2. Januar Kranjska Gora (Sln) Riesenslalom 10 Uhr / 13 Uhr 3. Januar Kranjska Gora (Sln) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 9. Januar Adelboden (Sz) Riesenslalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 10. Januar Adelboden (Sz) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 15. Januar Wengen (Sz) Super-G 12.30 Uhr 16. Januar Wengen (Sz) Abfahrt 12.30 Uhr 17. Januar Wengen (Sz) Slalom 10 Uhr / 13 Uhr 22. Januar Kitzbühel (Ö) Super-G 11.30 Uhr 23. Januar Kitzbühel (Ö) Abfahrt 11.30 Uhr 24. Januar Kitzbühel (Ö) Slalom 10.30 Uhr / 13.30 Uhr 26. Januar Schladming (Ö) Riesenslalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 27. Januar Schladming (Ö) Slalom 17.45 Uhr / 20.45 Uhr 30. Januar Chamonix (Fr) Slalom 9.30 Uhr / 12.30 Uhr 1.–14. Februar Crans-Montana (Sz) Ski-WM Programm folgt 20. Februar Garmisch-Partenkirchen (De) Abfahrt 10.30 Uhr 21. Februar Garmisch-Partenkirchen (De) Super-G 10.30 Uhr 27. Februar Saalbach (Ö) Abfahrt 11.30 Uhr 28. Februar Saalbach (Ö) Super-G 11.30 Uhr 6. März Kvitfjell (Nor) Abfahrt 11 Uhr 7. März Kvitfjell (Nor) Super-G 11 Uhr 13. März Are (Sd) Riesenslalom 9.30 Uhr / 13 Uhr 14. März Are (Sd) Slalom 9.30 Uhr / 13 Uhr 20. März Sun Valley (USA) Abfahrt 18 Uhr 21. März Sun Valley (USA) Super-G 19.30 Uhr 24. März Sun Valley (USA) Riesenslalom 16.30 Uhr / 19 Uhr 25. März Sun Valley (USA) Slalom 17 Uhr / 20 Uhr

Klassiker und Newcomer hüben wie drüben

Ein Winter ohne Rennen in Sölden, Adelboden, Wengen oder Kitzbühel (Ö) wäre unvorstellbar. Gleiches gilt für andere Klassiker wie Levi (Fi), Are (Sd), Val d'Isère (Fr) oder Bormio. Während der italienische Skiort nach letztjähriger, olympiabedingter Pause sein Comeback gibt, ist eine andere Strecke zum allerersten Mal dabei.

Die Rede ist von Gosau in Österreich, wo die Frauen in der Altjahreswoche je einen Riesen und Slalom bestreiten. Gleichzeitig feiern Strecken wie Lenzerheide und Saalbach (Ö) ihr Comeback. Insgesamt besteht der Skiwinter 2027 aus 94 Rennen (elf davon an der WM) und dauert von Ende Oktober bis Ende März.