Darum gehts
- Weltcup-Saison wird dieses Wochenende in Sölden lanciert
- Ski-Winter 2027 umfasst 94 Rennen (43 Männer, 40 Frauen)
- Crans-Montana trägt Ski-WM 2027 vom 1. bis 14. Februar aus
Pickelharte Pisten, Fahrten am absoluten Limit und grosse Schweizer Hoffnungen: Der Skiwinter 2027 kann kommen! Und Fans dürfen darauf hoffen, wie letztes Jahr Triumph um Triumph ihrer Lieblinge zu feiern. 2026 holte die Schweiz nicht nur den Nationencup, sondern stellte mit Marco Odermatt einmal mehr den alles überragenden Athleten. In 17 Rennen jubelte der Verband über den Sieg, hinzu kamen weitere 33 Podestplätze. Werden es dieses Jahr noch mehr?
Zahlenmässig überlegen ist die Schweiz zumindest jetzt schon mit Blick auf die Anzahl Rennen auf heimischem Boden. Sind im Weltcup zehn Rennen in St. Moritz GR, Adelboden BE, Wengen BE und Lenzerheide GR geplant, findet vom 1. bis 14. Februar zudem die Ski-WM in Crans-Montana VS statt. Davor stehen aber 58 Rennen auf dem Programm, wobei sowohl die Männer als auch die Frauen ihre Saison in Sölden (Ö) starten.
Alle Weltcuprennen der Frauen 2027
Auf den Riesen-Startschuss folgen vier weitere Technikrennen, ehe in Beaver Creek (USA) auch die Speedfahrerinnen ihre Saison eröffnen. Mitte Dezember stehen in St. Moritz bereits die ersten Heimrennen an. Insgesamt tragen die Frauen je neun Abfahrten und Super-Gs, zehn Slaloms und zwölf Riesenslaloms aus.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Start
|24. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|14. November
|Levi (Fi)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|21. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|28. November
|Killington (USA)
|Riesenslalom
|15.30 Uhr / 18.30 Uhr
|29. November
|Killington (USA)
|Slalom
|16.30 Uhr / 19.30 Uhr
|5. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|17 Uhr / 20 Uhr
|6. Dezember
|Mont-Tremblant (Ka)
|Riesenslalom
|16.30 Uhr / 19.30 Uhr
|11. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|12. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|18 Uhr
|13. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Super-G
|19 Uhr
|18. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Super-G
|10.30 Uhr
|19. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Super-G
|10.30 Uhr
|20. Dezember
|St. Moritz (Sz)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|22. Dezember
|Courchevel (Fr)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|28. Dezember
|Dachstein West / Gosau (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|29. Dezember
|Dachstein West / Gosau (Ö)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|4. Januar
|Flachau (Ö)
|Riesenslalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|5. Januar
|Flachau (Ö)
|Slalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|9. Januar
|Val di Fassa (It)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|10. Januar
|Val di Fassa (It)
|Super-G
|11.30 Uhr
|15. Januar
|Cortina d'Ampezzo (It)
|Abfahrt
|11 Uhr
|16. Januar
|Cortina d'Ampezzo (It)
|Abfahrt
|11 Uhr
|17. Januar
|Cortina d'Ampezzo (It)
|Super-G
|11.15 Uhr
|19. Januar
|Kronplatz (It)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|23. Januar
|Jasna (Slk)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13.30 Uhr
|24. Januar
|Jasna (Slk)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.15 Uhr
|29. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|30. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|1.–14. Februar
|Crans-Montana (Sz)
|Ski-WM
|Zeitplan folgt
|20. Februar
|Lenzerheide (Sz)
|Super-G
|12 Uhr
|21. Februar
|Lenzerheide (Sz)
|Super-G
|12 Uhr
|27. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|28. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Abfahrt
|10.15 Uhr
|6. März
|Soldeu (And)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|7. März
|Soldeu (And)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|12. März
|Narvik (No, abgesagt)
|Abfahrt
|11 Uhr
|13. März
|Narvik (No, abgesagt)
|Super-G
|11 Uhr
|20. März
|Sun Valley (USA)
|Abfahrt
|19.30 Uhr
|21. März
|Sun Valley (USA)
|Super-G
|18 Uhr
|23. März
|Sun Valley (USA)
|Riesenslalom
|16.30 Uhr / 19 Uhr
|25. März
|Sun Valley (USA)
|Slalom
|16 Uhr / 19 Uhr
Alle Weltcuprennen der Männer 2027
Wie bei den Frauen sind zuerst die Technikspezialisten gefordert, die Speedasse greifen erst Ende November in den USA ins Geschehen ein. Bis zum ersten Heimrennen müssen sie sich bis Anfang Januar gedulden, wenn zuerst Adelboden und direkt danach Wengen auf dem Programm stehen. Die diesjährige Saison der Männer besteht aus je zehn Super-Gs, Abfahrten und Riesenslaloms sowie 13 Slaloms.
|Datum
|Ort
|Rennen
|Start
|25. Oktober
|Sölden (Ö)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|15. November
|Levi (Fin)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|22. November
|Gurgl (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|28. November
|Copper Mountain (USA)
|Super-G
|19.45 Uhr
|29. November
|Copper Mountain (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|3. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|4. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Abfahrt
|19 Uhr
|5. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Super-G
|18.30 Uhr
|6. Dezember
|Beaver Creek (USA)
|Riesenslalom
|18 Uhr / 21 Uhr
|12. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|13. Dezember
|Val d'Isère (Fr)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|18. Dezember
|Gröden (It)
|Super-G
|12 Uhr
|19. Dezember
|Gröden (It)
|Abfahrt
|12 Uhr
|20. Dezember
|Alta Badia (It)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|21. Dezember
|Alta Badia (It)
|Slalom
|17.45 Uhr / 21 Uhr
|23. Dezember
|Madonna di Campiglio (It)
|Slalom
|17.45 Uhr / 21 Uhr
|28. Dezember
|Bormio (It)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|29. Dezember
|Bormio (It)
|Super-G
|11.30 Uhr
|2. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Riesenslalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|3. Januar
|Kranjska Gora (Sln)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|9. Januar
|Adelboden (Sz)
|Riesenslalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|10. Januar
|Adelboden (Sz)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|15. Januar
|Wengen (Sz)
|Super-G
|12.30 Uhr
|16. Januar
|Wengen (Sz)
|Abfahrt
|12.30 Uhr
|17. Januar
|Wengen (Sz)
|Slalom
|10 Uhr / 13 Uhr
|22. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Super-G
|11.30 Uhr
|23. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|24. Januar
|Kitzbühel (Ö)
|Slalom
|10.30 Uhr / 13.30 Uhr
|26. Januar
|Schladming (Ö)
|Riesenslalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|27. Januar
|Schladming (Ö)
|Slalom
|17.45 Uhr / 20.45 Uhr
|30. Januar
|Chamonix (Fr)
|Slalom
|9.30 Uhr / 12.30 Uhr
|1.–14. Februar
|Crans-Montana (Sz)
|Ski-WM
|Programm folgt
|20. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Abfahrt
|10.30 Uhr
|21. Februar
|Garmisch-Partenkirchen (De)
|Super-G
|10.30 Uhr
|27. Februar
|Saalbach (Ö)
|Abfahrt
|11.30 Uhr
|28. Februar
|Saalbach (Ö)
|Super-G
|11.30 Uhr
|6. März
|Kvitfjell (Nor)
|Abfahrt
|11 Uhr
|7. März
|Kvitfjell (Nor)
|Super-G
|11 Uhr
|13. März
|Are (Sd)
|Riesenslalom
|9.30 Uhr / 13 Uhr
|14. März
|Are (Sd)
|Slalom
|9.30 Uhr / 13 Uhr
|20. März
|Sun Valley (USA)
|Abfahrt
|18 Uhr
|21. März
|Sun Valley (USA)
|Super-G
|19.30 Uhr
|24. März
|Sun Valley (USA)
|Riesenslalom
|16.30 Uhr / 19 Uhr
|25. März
|Sun Valley (USA)
|Slalom
|17 Uhr / 20 Uhr
Klassiker und Newcomer hüben wie drüben
Ein Winter ohne Rennen in Sölden, Adelboden, Wengen oder Kitzbühel (Ö) wäre unvorstellbar. Gleiches gilt für andere Klassiker wie Levi (Fi), Are (Sd), Val d'Isère (Fr) oder Bormio. Während der italienische Skiort nach letztjähriger, olympiabedingter Pause sein Comeback gibt, ist eine andere Strecke zum allerersten Mal dabei.
Die Rede ist von Gosau in Österreich, wo die Frauen in der Altjahreswoche je einen Riesen und Slalom bestreiten. Gleichzeitig feiern Strecken wie Lenzerheide und Saalbach (Ö) ihr Comeback. Insgesamt besteht der Skiwinter 2027 aus 94 Rennen (elf davon an der WM) und dauert von Ende Oktober bis Ende März.