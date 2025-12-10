In St. Moritz greifen endlich auch die schnellsten Skifahrerinnen in den Weltcup ein. In Graubünden stehen zwei Abfahrten und ein Super-G auf dem Programm, verläuft alles nach Plan, donnern die Athletinnen jedoch bereits am Mittwoch die Piste herunter.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Sechs Wochen sind vergangen, seit in Sölden Ende Oktober die diesjährige Skisaison eröffnet wurde. In St. Moritz finden nun nicht nur die ersten Heimrennen statt, sondern wird auch der Weltcup für die Speedfahrerinnen eröffnet, die beim Auftakt gleich dreifach im Einsatz stehen.

Speedauftakt der Frauen diesen Freitag

Datum Kategorie Startzeit Mittwoch, 10. Dezember Abfahrtstraining 11 Uhr Donnerstag, 11. Dezember Abfahrtstraining noch unklar Freitag, 12. Dezember Abfahrt 10.15 Uhr Samstag, 13. Dezember Abfahrt 10.45 Uhr Sonntag, 14. Dezember Super-G 10.45 Uhr

Eine Doppelabfahrt und ein Super-G locken Skifans ab Freitag vor den Fernseher, wobei man angesichts der Startzeiten keine Vormittagspläne schmieden sollte. Der Austragungsort in den Bündner Bergen sollte für Schweizer Fahrerinnen Extramotivation genug sein, um aufs Podest oder direkt zum Sieg zu rasen.

Wem die Aussicht auf einen Triumph vor heimischem Publikum allein nicht genügt, kann sich zusätzlichen Ansporn in einem unschönen Thema holen. Nach dem viel zu frühen Saisonende von Lara Gut-Behrami verletzte sich auch Corinne Suter ausgerechnet in St. Moritz und fällt einen Monat aus. Die Verbliebenen müssen es nun richten – auch für die beiden Speed-Leaderinnen, die letztes Jahr 70 Prozent der Schweizer Punkte in Abfahrt und Super-G einfuhren.

Bei allen drei Rennen wird die Standardsumme von insgesamt 167'619 Euro an die besten 30 Fahrerinnen des Tages verteilt. Ein Sieg bringt knapp 55'000 Euro ein (rund 51'500 CHF). Für die anderen beiden Podestplätze schauen noch knapp 26'000 Euro (24'400 CHF) und ca. 14'000 Euro (13'000) heraus.