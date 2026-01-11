Der erste Slalom im neuen Jahr wurde zur Beute von Camille Rast, die sich seit Wochen in einer bestechenden Form befindet. Plötzlich wird ihr von Experten der ganz grosse Wurf zugetraut. Dafür muss sie liefern – am besten gleich in Flachau.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Camille Rast diesen Winter ihren ersten Weltcupsieg holt. Dass es in Kranjska Gora dann gleich zwei Siege innert 24 Stunden wurden, überraschte nicht nur die Konkurrenz um Mikaela Shiffrin, sondern war ein Stück Schweizer Sportgeschichte. Und eine Erinnerung daran, dass auch die übermächtig scheinende US-Amerikanerin zu schlagen ist. Vielleicht auch in Flachau?

Datum Kategorie Startzeit Dienstag, 13. Januar 1. Lauf Slalom 17.45 Uhr Dienstag, 13. Januar 2. Lauf Slalom 20.45 Uhr

Um Prophezeiung wahrzumachen, braucht Rast weitere Top-Ergebnisse

Durch ihren Doppelsieg in Kranjska Gora war Camille Rast in aller Munde. Doch die Walliserin ist nicht erst seit diesem Kalenderjahr in bestechender Form, sondern zeigt seit Ende November beeindruckende Leistungen. Damals fuhr sie in Gurgl zu ihrem ersten Podium in diesem Winter (3. Rang im Slalom).

Bilanz seither: Ein einziges Ergebnis ausserhalb der Top-5, zuletzt fünf Podestplätze in Serie, die im erwähnten Doppelsieg gipfelten. Macht total: sackstarke 611 Weltcuppunkte aus den letzten neun Rennen. Diese Form macht sie für einige TV-Experten gar zur Anwärterin auf die grosse Kristallkugel. Bis dahin ist die Zeit noch lang und der aufzuholende Rückstand auf Shiffrin nicht klein (120 Punkte). Mit einem Sieg in Flachau wie im Vorjahr käme sie der Prophezeiung der TV-Experten jedoch ein Stück näher.