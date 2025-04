Ski-SM im Stream Suter führt, Lehmann stürzt beim Zielsprung

Noch ein letztes Mal gehen die Schweizer Speed-Frauen diese Saison an den Start. In Zinal steht um 8.45 Uhr der Super-G an den Schweizer Meisterschaften an. Hier verpasst du nichts.

Publiziert: vor 51 Minuten | Aktualisiert: vor 14 Minuten