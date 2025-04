Schlägt Junioren-Weltmeisterin Grob zu?

Die grossen Namen sind im heutigen Riesenslalom nicht dabei. In Absenz von Gut-Behrami, Holdener und Rast sind andere Favoritinnen gefragt. Mit der Startnummer 2 muss man sich Delphine Darbellay auf der Rechnung haben. Im Team-Bewerb an der WM in Saalbach konnte die 22-Jährige über Silber jubeln – auf Weltcup-Stufe wartet sie allerdings noch auf die ersten Riesenslalom-Punkte.

Ebenfalls noch ohne Punkte im Weltcup ist die Riesenslalom-Juniorenweltmeisterin und frisch gebackene Schweizer Meisterin in der Abfahrt, Stefanie Grob. Im Vorjahr wurde sie bereits hinter Vanessa Kasper im Riesenslalom Zweite. Schlägt sie dieses Jahr zu? Grob kommt mit der 10, Kasper dann mit der 13.

Die Tipps unsere Kommentatoren-Duos lauten übrigens Sue Piller (von Reto Schmidiger) und Selina Egloff (von Matthias Germann).