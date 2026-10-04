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Ski: Lindsey Vonn gibt Laufsteg-Debüt und radelt durch Paris
Model-Debüt vor dem Eiffelturm
Ski-Star radelt durch Paris
Lindsey Vonn feierte in Paris ihr Debüt auf dem Laufsteg für «L’Oréal». Nebst ihrer glamourösen Premiere erkundete die 41-Jährige die Stadt der Liebe auf dem Velo.
Publiziert: 16:01 Uhr
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