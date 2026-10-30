Franjo von Allmen gewinnt den Skieur d'Or 2026.

Dreifach-Olympiasieger Franjo von Allmen wird zum Skifahrer der Saison gekürt. Die Wahl erinnert an den Fussball-Ballon-d'Or: Gewählt haben Ski-Journalisten statt Trainer oder Athleten.

Darum gehts Von Allmen gewinnt den Skieur d'Or 2026

Auszeichnung für eine tolle letzte Saison mit drei Olympia-Goldmedaillen

Ski-Journalisten wählen ihn zum Besten der Saison

Lynn Piubel Reporterin Sport

Franjo von Allmen (25) räumt nach seinen Goldmedaillen von Mailand-Cortina auch abseits der Piste ab: Der Berner gewinnt die Skieur d'Or AIJS Serge Lang Trophy 2026. Die internationale Ski-Journalistenvereinigung (AIJS) zeichnet den «Skifahrer der Saison» aus und würdigt neben Resultaten auch den Umgang mit den Medien. Allerdings hat das Ski-Pendant zum Ballon d'Or aus dem Fussball nicht den gleichen Stellenwert.

Dennoch kommt das Resultat nicht von ungefähr. Bei den Winterspielen 2026 holte von Allmen dreimal Gold. Seit seinem Weltcup-Debüt in Gröden im Dezember 2023 gewann er fünf Rennen, darunter zweimal die Abfahrt in Crans-Montana (2025 und 2026) und den Super-G in Wengen (2025).

Die Wahl war aber knapp: Von Allmen lag nur wenige Stimmen vor der Vorjahressiegerin Federica Brignone. Dahinter folgen weitere Superstars wie Marco Odermatt, Loïc Meillard, Lindsey Vonn und Mikaela Shiffrin. Von Allmen ist der neunte Athlet aus dem Swiss-Ski-Team, der den Award bekommt. Vor ihm ging er an Bernhard Russi (1972), Marie-Theres Nadig (1981), Erika Hess (1982), Maria Walliser (1986), Vreni Schneider (1994, 1995), Carlo Janka (2010), Marco Odermatt (2022, 2024) und Pirmin Zurbriggen, der mit seinen vier Auszeichnungen (1984, 1985, 1987, 1990) der Schweizer Spitzenreiter ist.

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«Franjo hat ein riesiges Herz»

AIJS-Präsident Patrick Lang lobt: «Franjo ist ein grosses Talent und hat zudem ein riesiges Herz. Es ist immer wieder beeindruckend zu sehen, wie ein junger Skifahrer so schnell aufsteigt. In weniger als zwei Jahren hat er Weltcuprennen gewonnen, ist dreifacher Olympiasieger geworden und hat den Skieur d'Or AIJS geholt.»

Von Allmen antwortet: «Ich freue mich riesig, mich für die Skieur d'Or-Trophäe bedanken zu können. Es ist immer schön, auf die Leistungen der letzten Saison zurückzublicken, aber ich freue mich noch mehr auf diese Saison und hoffe, dass ich mich noch steigern kann.»