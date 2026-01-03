DE
1. Lauf
Riesenslalom
Kranjska Gora
1.
Camille Rast
Camille Rast1:01.38
2.
Paula Moltzan
Paula Moltzan+0.33
3.
Julia Scheib
Julia Scheib+0.41

Im 6. Riesenslalom des Winters
Rast schnellste auf eisiger Piste – Robinson wieder gestürzt

vor 1 Minute

Zrinka Ljutic (CRO)

Zrinka Ljutic hat im oberen Teil Probleme, die richtige Linie zu finden. Die weiten Wege werfen die Kroatin dann natürlich schon weit zurück. Aber auch im weiteren Verlauf passt es nicht zusammen, mit deutlich über zwei Sekunden Rückstand schwingt sie im Ziel ab und ist darüber richtig sauer.

vor 3 Minuten

Alice Robinson (NZL)

Ihr Trainer hat den Kurs gesetzt. Kann Alice Robinson davon jetzt profitieren? Sie fällt nach einem eher langsamen Start schnell weit zurück, rutscht später im Kurs über den Aussenski weg und scheidet aus!

vor 5 Minuten

Julia Scheib (AUT)

Julia Scheib schaut konzentriert nach unten, schiebt sich raus aus dem Starthaus und findet schnell in den Kurs. Es staubt deutlich weniger als bei Hector eben, sie kommt unterwegs aber nicht ganz an Rast an. Stilistisch ist das aber sehr schön von der Österreicherin. Es reicht am Schluss aber nur für den zweiten Platz.

vor 5 Minuten

Drama in Crans-Montana ist auch ein grosses Thema im Ski-Weltcup

Wegen der Tragödie im Walliser Ski-Ort Crans-Montana ist es den Fahrerinnen gestattet mit Trauerflor zu starten. Die Walliserin Camille Rast mit der Startnummer eins nutz dies.

vor 6 Minuten

Sara Hector (SWE)

Sara Hector macht sich direkt danach auf den Weg. Sie sitzt aber etwas weit hinten und rutscht in den Schwüngen zu oft. Das kostet Zeit, die sie nicht aufholen kann. Im Zielhang sieht das nochmal etwas besser aus, am Ende aber steht ein Rückstand von 85 Hundertsteln.

vor 8 Minuten

Camille Rast (SUI)

Und auf gehts! Camille Rast eröffnet das neue Alpin-Jahr und sieht sich gleich einem steilen Start entgegen. Das Terrain hält einige Wellen bereit, die auch in den Kurs eingebaut sind. nach 1:01 Minuten ist die Schweizerin unten.

vor 12 Minuten

Gleich geht es los

Die Vorläuferinnen sind auf der Piste und in wenigen Augenblicken geht es los.

vor 13 Minuten

Das sind die Favoritinnen

Dass Julia Scheib zu den Favoritinnen gehört, haben wir ja schon besprochen. Genauso sollten wir aber auch auf Alice Robinson oder eben Camille Rast achten. Sara Hector weiss ebenfalls, wie es in Kranjska Gora funktioniert. Im vergangenen Jahr hat sie den Riesenslalom dort gewonnen.

vor 16 Minuten

Die Schweizerinnen

Von Swiss-Ski stehen heute acht Fahrerinnen am Start. Camille Rast, die grösste Schweizer Hoffnung, wird das Rennen in im Slowenischen Kranjska Gora eröffnen.

  • 1 Camille Rast
  • 16 Wendy Holdener
  • 28 Vanessa Kasper
  • 38 Sue Piller
  • 43 Stefanie Grob
  • 50 Dania Allenbach
  • 53 Shaienne Zehnder
  • 57 Simone Wild

vor 18 Minuten

Erfahrung und Premiere bei der Schweiz

Mit einem ebenso grossen Team ist auch die Schweiz in der Startliste vertreten. Camille Rast wird das Rennen gleich eröffnen, hat damit eine jungfräuliche Piste vor sich und beste Bedingungen, ihre starken Platzierungen aus den letzten Wochen zu wiederholen. Oft ist sie an einem Platz auf dem Podest knapp vorbeigefahren. Am Semmering aber hat es geklappt und Rast wurde zweite. Auch Wendy Holdener hat mit Nummer 16 Restchancen, nach oben hin einige Plätze gut zu machen. Dahinter wird es dann aber schon schwieriger. Vanessa Kasper und Sue Piller sind noch etwas zur Hälfte des Rennens an der Reihe. Stefanie Grob, Dania Allenbach, Shaienne Zehnder und Simone Wild dagegen müssen schon recht lange warten. Wer bei ein paar dieser Namen kurz überlegen muss, braucht sich keine Sorgen machen. Zehnder stand bisher erst einmal auf der Weltcup-Bühne. Beim Auftakt in Sölden nämlich. Für die erst 18-jährige Dania Allenbach wird das heute ihre Premiere.

