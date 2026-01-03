Rast schnellste auf eisiger Piste – Robinson wieder gestürzt

Erfahrung und Premiere bei der Schweiz

Mit einem ebenso grossen Team ist auch die Schweiz in der Startliste vertreten. Camille Rast wird das Rennen gleich eröffnen, hat damit eine jungfräuliche Piste vor sich und beste Bedingungen, ihre starken Platzierungen aus den letzten Wochen zu wiederholen. Oft ist sie an einem Platz auf dem Podest knapp vorbeigefahren. Am Semmering aber hat es geklappt und Rast wurde zweite. Auch Wendy Holdener hat mit Nummer 16 Restchancen, nach oben hin einige Plätze gut zu machen. Dahinter wird es dann aber schon schwieriger. Vanessa Kasper und Sue Piller sind noch etwas zur Hälfte des Rennens an der Reihe. Stefanie Grob, Dania Allenbach, Shaienne Zehnder und Simone Wild dagegen müssen schon recht lange warten. Wer bei ein paar dieser Namen kurz überlegen muss, braucht sich keine Sorgen machen. Zehnder stand bisher erst einmal auf der Weltcup-Bühne. Beim Auftakt in Sölden nämlich. Für die erst 18-jährige Dania Allenbach wird das heute ihre Premiere.