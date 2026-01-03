Rast schnellste auf eisiger Piste – Robinson wieder gestürzt

Zrinka Ljutic hat im oberen Teil Probleme, die richtige Linie zu finden. Die weiten Wege werfen die Kroatin dann natürlich schon weit zurück. Aber auch im weiteren Verlauf passt es nicht zusammen, mit deutlich über zwei Sekunden Rückstand schwingt sie im Ziel ab und ist darüber richtig sauer.
Ihr Trainer hat den Kurs gesetzt. Kann Alice Robinson davon jetzt profitieren? Sie fällt nach einem eher langsamen Start schnell weit zurück, rutscht später im Kurs über den Aussenski weg und scheidet aus!
Julia Scheib schaut konzentriert nach unten, schiebt sich raus aus dem Starthaus und findet schnell in den Kurs. Es staubt deutlich weniger als bei Hector eben, sie kommt unterwegs aber nicht ganz an Rast an. Stilistisch ist das aber sehr schön von der Österreicherin. Es reicht am Schluss aber nur für den zweiten Platz.
Wegen der Tragödie im Walliser Ski-Ort Crans-Montana ist es den Fahrerinnen gestattet mit Trauerflor zu starten. Die Walliserin Camille Rast mit der Startnummer eins nutz dies.
Sara Hector macht sich direkt danach auf den Weg. Sie sitzt aber etwas weit hinten und rutscht in den Schwüngen zu oft. Das kostet Zeit, die sie nicht aufholen kann. Im Zielhang sieht das nochmal etwas besser aus, am Ende aber steht ein Rückstand von 85 Hundertsteln.
Und auf gehts! Camille Rast eröffnet das neue Alpin-Jahr und sieht sich gleich einem steilen Start entgegen. Das Terrain hält einige Wellen bereit, die auch in den Kurs eingebaut sind. nach 1:01 Minuten ist die Schweizerin unten.
Die Vorläuferinnen sind auf der Piste und in wenigen Augenblicken geht es los.
Dass Julia Scheib zu den Favoritinnen gehört, haben wir ja schon besprochen. Genauso sollten wir aber auch auf Alice Robinson oder eben Camille Rast achten. Sara Hector weiss ebenfalls, wie es in Kranjska Gora funktioniert. Im vergangenen Jahr hat sie den Riesenslalom dort gewonnen.
Von Swiss-Ski stehen heute acht Fahrerinnen am Start. Camille Rast, die grösste Schweizer Hoffnung, wird das Rennen in im Slowenischen Kranjska Gora eröffnen.
Mit einem ebenso grossen Team ist auch die Schweiz in der Startliste vertreten. Camille Rast wird das Rennen gleich eröffnen, hat damit eine jungfräuliche Piste vor sich und beste Bedingungen, ihre starken Platzierungen aus den letzten Wochen zu wiederholen. Oft ist sie an einem Platz auf dem Podest knapp vorbeigefahren. Am Semmering aber hat es geklappt und Rast wurde zweite. Auch Wendy Holdener hat mit Nummer 16 Restchancen, nach oben hin einige Plätze gut zu machen. Dahinter wird es dann aber schon schwieriger. Vanessa Kasper und Sue Piller sind noch etwas zur Hälfte des Rennens an der Reihe. Stefanie Grob, Dania Allenbach, Shaienne Zehnder und Simone Wild dagegen müssen schon recht lange warten. Wer bei ein paar dieser Namen kurz überlegen muss, braucht sich keine Sorgen machen. Zehnder stand bisher erst einmal auf der Weltcup-Bühne. Beim Auftakt in Sölden nämlich. Für die erst 18-jährige Dania Allenbach wird das heute ihre Premiere.