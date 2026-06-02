Nach mehr als 13 erfolgreichen Jahren im Skisport zieht Mirjam Puchner einen Schlussstrich: Die Salzburgerin hat ihren sofortigen Rücktritt erklärt. Damit verliert Österreich eine seiner profiliertesten Speed-Spezialistinnen der jüngeren Vergangenheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Mirjam Puchner (34) beendet ihre Skirennkarriere per sofort

Grösste Erfolge: Olympia-Silber 2022 und Heim-WM-Zweite 2025 in Saalbach

Puchner bestritt in 13 Jahren 178 Weltcuprennen

Davide Malinconico Redaktor Sport

Mirjam Puchner (34) beendet ihre Skirennkarriere per sofort! Dies gibt die Salzburgerin am Dienstag laut dem österreichischen Skiverband im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt: «Nach vielen intensiven Jahren im Ski-Weltcup ist für mich nun der Moment gekommen, um ein neues Kapitel aufzuschlagen.»

Diese Entscheidung sei «natürlich nicht über Nacht gefallen». Sie habe sich bewusst die nötige Zeit zum Nachdenken genommen: «Um in mich hineinzuhorchen und die richtige Entscheidung zu treffen.»

2013 gab Puchner in St. Anton am Arlberg ihr Weltcup-Debüt. Ihren ersten Sieg feierte sie beim Weltcupfinal in St. Moritz im Jahr 2016. Ihre grössten Erfolge hatte sie mit dem zweiten Platz an der Heim-WM in Saalbach 2025 und Super-G-Silber bei Olympia 2022 in Peking gefeiert. Nach über 13 Jahren und 178 Weltcuprennen ist für die Speed-Spezialistin – die als eine der erfolgreichsten österreichischen Speed-Damen der letzten Jahre gilt – nun also Schluss: «Ich blicke dankbar auf eine Reise zurück, die mich sehr geprägt hat. Ich durfte emotionale Siege feiern, stand bei Grossereignissen auf dem Podest und habe nach schweren Verletzungen gelernt, was es heisst, sich wieder zurückzukämpfen.»

Der Skisport werde immer ein Teil von ihr bleiben, doch jetzt freue sie sich «auf alles, was als Nächstes kommt».