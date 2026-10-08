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Shiffrin tritt auf die Bremse
«Werde weniger Slaloms fahren – nicht gar keine!»

Mikaela Shiffrin hat kürzlich bekanntgegeben, dass sie in der kommenden Saison weniger Rennen in ihrer Paradedisziplin, dem Slalom, bestreiten wird.
Publiziert: 19:34 Uhr
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