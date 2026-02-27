Schwerer Sturz in Garmisch: Beim Abfahrtstraining vom Freitag stürzt der Finne Elian Lehto heftig. Er muss nach dem Unfall mit dem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Das Abschlusstraining für die Weltcup-Abfahrt der Männer in Garmisch wird von einem schweren Sturz überschattet. Elian Lehto (25) muss nach einem heftigen Crash von einem Helikopter ins Spital geflogen werden.

Der Finne, der seine Trainings jeweils zusammen mit dem Schweizer Team abhält, verlor im Streckenabschnitt «Hölle» bei einem Rechtsschwung die Kontrolle. Mit voller Wucht landete Lehto danach im Fangnetz, wo er von Helfern umgehend behandelt wurde.

Gemäss ersten Blick-Informationen liegt Lehto mit einer kollabierten Lunge auf der Intensivstation. Auch Untersuchungen am Knie sollen noch folgen.