DE
FR
Abonnieren
SKI ALPIN, KOMBINATION, SLALOM, FRAUEN, OLYMPIA BEIJING 2022, OLYMPISCHE WINTERSPIELE, OLYMPISCHE SPIELE, PEKING
1:00
Doppel-Olympiasiegerin:Die grössten Erfolge von Michelle Gisin

Zukunftsentscheid gefällt
Tritt Ski-Star Michelle Gisin nächsten Dienstag zurück?

Macht sie weiter oder hört sie auf? Nach ihrem schweren Sturz hat Michelle Gisin diese Frage lange unbeantwortet gelassen. Nun ist der Zukunftsentscheid gefallen. Und sie könnte in wenigen Tagen zurücktreten.
Publiziert: vor 32 Minuten
Kommentieren
1/8
Sehen wir Michelle Gisin nie wieder eine Weltcuppiste runterfahren?
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

  • Michelle Gisin informiert kommenden Dienstag über ihre sportliche Zukunft
  • Gut möglich, dass sie ihren Rücktritt erklärt
  • Letzten Dezember hat sich Gisin bei einem Sturz schwer verletzt
RMS_Portrait_AUTOR_1195.jpg
Ramona BieriRedaktorin Sport

Im vergangenen Dezember stürzte Michelle Gisin (32) im Abfahrtstraining von St. Moritz GR schwer, entging nur knapp einer Querschnittlähmung. Diagnose: Kreuzbandriss sowie Verletzungen an Handgelenk, Schulter und Halswirbelsäule.

Eine Rückkehr in den Weltcup liess sie lange offen. Im Sommer sprach Gisin davon, dass es für sie drei Optionen gibt: Alles geben für einen Start an der Heim-WM in Crans-Montana VS, wofür Gisin die Zeit selber als bisschen knapp bezeichnete. Ein Comeback im Winter 2027/28 oder aber: «Danke sagen und auf eine wunderschöne Karriere zurückblicken».

Nun hat die zweifache Kombinations-Olympiasiegerin ihren Zukunftsentscheid offenbar gefällt. Am kommenden Dienstag gibt sie im Rahmen einer Pressekonferenz Auskunft darüber. Dies nach aufschlussreichen Tagen im Schnee, wie es in der Medienmitteilung von Swiss-Ski heisst. Denn Gisin habe stets betont, dass sie erst über ihre Zukunft entscheidet, wenn sie wieder auf den Ski steht.

291 Weltcuprennen und drei Olympiamedaillen

Wie viel Freude ihr das bereitet, beweist sie auf Instagram. «Happiness», schreibt sie am Donnerstagabend zu einem Schnappschuss, der sie mit Helm, Skibrille und einem strahlenden Lachen zeigt. Ob sie tatsächlich noch eine Saison anhängt, wissen die Schweizer Ski-Fans in ein paar Tagen. Dass Gisin eine Pressekonferenz einberuft und anschliessend für weitere Fragen zur Verfügung steht, spricht allerdings eher für einen Rücktritt.

Mehr zum Thema
«Luca und ich sind nicht in einen Kontrollwahn gekommen, sondern haben es einfach laufen lassen.»
Mit Video
Vom Spitalbett zum Altar
Ski-Star Gisin spricht erstmals über ihre Traumhochzeit
Michelle Gisin oberhalb von Crans-Montana VS, wo nächsten Februar die Ski-WM stattfindet. Ob sie dabei sein kann, ist unklar.
«Das war der Wahnsinn!»
Gisin über Flitterwochen, ihren Kraftort und ihre Ziele
foto-34.jpg
Nach ihrem Moderations-Debüt
Strebt Ski-Star Gisin bald eine TV-Karriere an?
2202_s14_Käfer-Parade2.jpg
Mit Video
«Welten prallen aufeinander»
Ski-Ass Gisin offenbart das heikelste Thema in ihrer Ehe

Sollte sie ihre Karriere beenden, würde sie sich nach 291 Weltcuprennen von der Ski-Bühne verabschieden. 22-mal stand Gisin auf dem Podest, davon zweimal als Siegerin (2020 beim Semmering-Slalom und 2016 beim Team-Event in St. Moritz). Neben zweimal Olympiagold (2018 und 2022) gewann sie in der Kombi auch WM-Silber (2017) und -Bronze (2021) sowie Olympiabronze im Super-G (2022).

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen