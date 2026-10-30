Macht sie weiter oder hört sie auf? Nach ihrem schweren Sturz hat Michelle Gisin diese Frage lange unbeantwortet gelassen. Nun ist der Zukunftsentscheid gefallen. Und sie könnte in wenigen Tagen zurücktreten.

Darum gehts Michelle Gisin informiert kommenden Dienstag über ihre sportliche Zukunft

Gut möglich, dass sie ihren Rücktritt erklärt

Letzten Dezember hat sich Gisin bei einem Sturz schwer verletzt

Ramona Bieri Redaktorin Sport

Im vergangenen Dezember stürzte Michelle Gisin (32) im Abfahrtstraining von St. Moritz GR schwer, entging nur knapp einer Querschnittlähmung. Diagnose: Kreuzbandriss sowie Verletzungen an Handgelenk, Schulter und Halswirbelsäule.

Eine Rückkehr in den Weltcup liess sie lange offen. Im Sommer sprach Gisin davon, dass es für sie drei Optionen gibt: Alles geben für einen Start an der Heim-WM in Crans-Montana VS, wofür Gisin die Zeit selber als bisschen knapp bezeichnete. Ein Comeback im Winter 2027/28 oder aber: «Danke sagen und auf eine wunderschöne Karriere zurückblicken».

Nun hat die zweifache Kombinations-Olympiasiegerin ihren Zukunftsentscheid offenbar gefällt. Am kommenden Dienstag gibt sie im Rahmen einer Pressekonferenz Auskunft darüber. Dies nach aufschlussreichen Tagen im Schnee, wie es in der Medienmitteilung von Swiss-Ski heisst. Denn Gisin habe stets betont, dass sie erst über ihre Zukunft entscheidet, wenn sie wieder auf den Ski steht.

291 Weltcuprennen und drei Olympiamedaillen

Wie viel Freude ihr das bereitet, beweist sie auf Instagram. «Happiness», schreibt sie am Donnerstagabend zu einem Schnappschuss, der sie mit Helm, Skibrille und einem strahlenden Lachen zeigt. Ob sie tatsächlich noch eine Saison anhängt, wissen die Schweizer Ski-Fans in ein paar Tagen. Dass Gisin eine Pressekonferenz einberuft und anschliessend für weitere Fragen zur Verfügung steht, spricht allerdings eher für einen Rücktritt.

Sollte sie ihre Karriere beenden, würde sie sich nach 291 Weltcuprennen von der Ski-Bühne verabschieden. 22-mal stand Gisin auf dem Podest, davon zweimal als Siegerin (2020 beim Semmering-Slalom und 2016 beim Team-Event in St. Moritz). Neben zweimal Olympiagold (2018 und 2022) gewann sie in der Kombi auch WM-Silber (2017) und -Bronze (2021) sowie Olympiabronze im Super-G (2022).