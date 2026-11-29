Darum gehts Camille Rast wird im Riesenslalom von Killington Fünfte

Alice Robinson gewinnt vor Shiffrin und Moltzan

Dania Allenbach erzielt als 15. ihr bestes Weltcupresultat

Mathias Germann Reporter Sport

Sie planen einen Skitag. Alles soll perfekt sein. Sie stehen oben, die Ski an den Füssen. Doch dann das: Es windet, Sie sehen weder Boden noch Himmel. Alles ist weiss. Trotzdem fahren Sie los. Schon bei der ersten Kurve merken Sie, wie ruppig die Piste ist. Selbst auf geraden Passagen schlagen die Ski. Genau das erleben die besten Riesenslalomfahrerinnen in Killington (USA). «Mal schauen, ob mein Rücken morgen noch ganz ist», sagt Camille Rast (27) nach dem Rennen ins SRF-Mikrofon. Und schmunzelt.

Die Walliserin bringt zwei Blindflüge hinter sich. Am Ende wird sie Fünfte. Kein schlechtes Resultat, aber nicht das, was sie sich erhofft hat. «Ich bin nicht so zufrieden», sagt sie. Nach dem ersten Lauf liegt sie nur auf Rang acht. Vor allem die Sicherheit bereitet ihr Sorgen: «Wir konnten hier nie trainieren, die Einfahrtpiste war auch nicht parat. Und ich habe nichts gesehen.» Nur um 7.30 Uhr durften die Athletinnen einmal vom Reservestart aus die Rennstrecke hinunterfahren – ein Mini-Test. «Wir reden viel mit der FIS über die Sicherheit. Aber das ist kein Warm-up, wenn wir einmal vom Reservestart runter dürfen.» Mit ihrer Kritik steht Rast nicht allein. Selbst Mikaela Shiffrin (31, USA), Superstar und Lokalheldin, sagt: «Es ist grenzwertig.»

Plaschy spricht von Lottospielen

Immerhin verletzt sich keine Fahrerin. Auch im zweiten Lauf bleiben alle heil. Besser werden die Bedingungen aber kaum. Nur kurz klart es auf. Die Deutsche Jana Fritz (21) nutzt die etwas bessere Sicht und fährt von Rang 27 aus Laufbestzeit. Sie verbessert sich auf Platz sechs. Kurz danach zieht der Nebel wieder rein. Der Wind frischt auf, die Schläge werden heftiger. «Sie haben viel blaue Farbe auf den Schnee gesprüht. Gesehen habe ich trotzdem nicht viel, dafür aber gespürt. Die Piste ist etwas gebrochen», sagt Rast.

Besonders heikel ist die Einfahrt in den Steilhang. SRF-Experte Didier Plaschy sagt: «Da kannst du einen Plan haben, doch er bringt gar nichts. Du musst irgendwie reinfahren und hoffen, dass es gut kommt. Mit Skifahren hat das nicht mehr viel zu tun, es ist eher Lottospielen.» Besonders hart trifft es Julia Scheib (28), die Riesenslalom-Dominatorin des letzten Winters. Sie kann die Schläge nicht kontrollieren und scheidet aus – der zweite Nuller nach ihrem Ausfall in Sölden (Ö). Österreichs Skifahrerinnen bleiben damit im Tal der Tränen. Franziska Gritsch (29) wird als Beste 18.

Rast behält trotz Ärger die Nerven

Rast lässt sich vom Ärger nicht aus dem Konzept bringen. Schon bei den Olympischen Spielen in Cortina (It) hatte sie den Slalomhang als «nicht olympiawürdig» bezeichnet – und danach Silber gewonnen. Diesmal wird sie Fünfte. «Im ersten Lauf war mein Timing nicht so gut, im zweiten habe ich ein Loch getroffen. Dennoch konnte ich mich besser an die Bedingungen und die Kurssetzung anpassen», sagt sie.

Einen kleinen Vorteil hat Rast: Der Schweizer Coach Heini Pfitscher darf am Nachmittag den Kurs setzen. Er steckt eine drehende Strecke und baut die eine oder andere Tücke ein.

Allenbach zeigt ihr grosses Talent – Rang 15

Und die weiteren Schweizerinnen? Dania Allenbach (19) glänzt mit Rang 15 – so gut war sie im Weltcup noch nie. «Das war ein ziemlicher Kampf», sagt sie. Nach dem ersten Lauf ist sie 26., zündet dann aber den Turbo. Wobei: Als sie die Ziellinie überfährt, ist sie nur Dritte. «Da dachte ich, dass das nicht so gut war. Aber es war eben doch gut.» Der Grund? Viele andere haben noch mehr Mühe und verlieren noch viel mehr Zeit.

Allenbach ist die jüngste Fahrerin im Klassement. Ihr Aufstieg geht weiter. Noch vor gut einem Jahr hatte sie zu Blick gesagt: «Wenn es mit dem Skifahren nicht klappt, kann ich mir schon vorstellen, wieder als Bodenlegerin zu arbeiten. Das gefällt mir, es ist eine coole Arbeit.» Damit muss sich die Gstaaderin wohl kaum noch befassen. Sie sichert sich das halbe Ticket für die WM in Crans-Montana VS. Dafür braucht es einmal einen Platz unter den ersten sieben oder zweimal einen unter den ersten 15. Ihre Teamkollegin Wendy Holdener (33) wird 25., Vanessa Kasper 26.

Das Schlusswort gehört Rast. Freut sie sich auf den Slalom vom Sonntag? «Ich hoffe auf kaltes Wetter. Und dass es nicht regnet. Es wird sicher wieder ein Kampf werden.»