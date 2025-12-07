Marco Odermatt eröffnet den 1. Lauf

Bitterkalt ist es Beaver Creek: Minus sechs Grad und ein kräftiger Wind machen die Voraussetzungen nicht unbedingt einfacher. In wenigen Minuten wird Marco Odermatt den Wettbewerb eröffnen. Wir freuen uns auf einen spannenden ersten Durchgang!
Einen Ski-Fahrer mehr weist das Team der Alpenrepublik Österreich auf. Stefan Brennsteiner (2) und Marco Schwarz (10) wollen ihre Führung in der Disziplinwertung halten oder sogar noch ausbauen. Zudem sind Raphael Haaser (13), Patrick Feurstein (17), Lukas Feurstein (36) und Joshua Sturm (42) im US-Skigebiet dabei.
Die Eidgenossen sind derweil deutlich stärker einzuschätzen und gehen ebenfalls mit fünf Mann an den Start. Neben Top-Favorit Marco Odermatt auf der 1, fahren Loïc Meillard (5), der Vorjahressieger Thomas Tumler (7), Luca Aerni (22) und Lenz Hächler (35) für die Schweiz und wollen weitere Weltcup-Punkte sammeln.
Mal sehen, was für die DSV-Starter heute drin ist. Fünf Deutsche sind mit dabei, Anton Grammel startet an Position 21. Es folgen Alexander Schmid (24) und Fabien Gratz (25), die - ebenso wie Grammel - in Richtung Top 10 fahren könnten. Zudem starten Jonas Stockinger (28) und Linus Strasser (56) für Deutschland.
Beim letzten Wettbewerb der kleinen „USA-Reihe“ innerhalb des Kalenders ist selbstverständlich Marco Odermatt der klare Dominator. Im Anschluss an den Sieg in der Abfahrt und dem mässigen fünften Platz im Super-G will sich Odermatt besser präsentieren als zuletzt in Cooper Mountain, wo er das Rennen nicht beendete. Aber auch Namen wie Brennsteiner, Schwarz oder Meillard sollte der geneigte Ski-Alpin-Fan auf dem Schirm haben, wenn es um die Favoritenfrage geht.
Swiss-Ski schickt ein Quintett an den Start. Und ein Trio davon startet in den Top 7. Marco Odermatt eröffnet das Rennen, Loïc Meillard (Nummer 5) und Thomas Tumler (7) folgen kurz darauf. Das sind alle Startnummer der Schweizer:
1 Marco Odermatt
5 Loïc Meillard
7 Thomas Tumler
22 Luca Aerni
35 Lenz Hächler
Nach den beiden Speedrennen schliessen die Männer das Wochenende in Beaver Creek mit einem Riesenslalom ab. Der 1. Lauf beginnt um 18 Uhr, die Entscheidung fällt ab 21 Uhr.