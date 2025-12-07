Marco Odermatt eröffnet den 1. Lauf

Läuft alles über Odermatt?

Beim letzten Wettbewerb der kleinen „USA-Reihe“ innerhalb des Kalenders ist selbstverständlich Marco Odermatt der klare Dominator. Im Anschluss an den Sieg in der Abfahrt und dem mässigen fünften Platz im Super-G will sich Odermatt besser präsentieren als zuletzt in Cooper Mountain, wo er das Rennen nicht beendete. Aber auch Namen wie Brennsteiner, Schwarz oder Meillard sollte der geneigte Ski-Alpin-Fan auf dem Schirm haben, wenn es um die Favoritenfrage geht.