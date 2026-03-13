DE
FR
Abonnieren
LIVE
1. Lauf
Riesenslalom
Are
Are
1.
Camille Rast
Camille Rast1:11.86
2.
Julia Scheib
Julia Scheib+0.11
3.
Paula Moltzan
Paula Moltzan+0.56
zattoo placeholder
Zattoo Logo

Riesenslalom live im Ticker
Rast einen Hauch vor der Saisondominatorin

vor 5 Minuten

Alice Robinson (NZL)

Alice Robinson erlebte in der Saison eine kleine Achterbahnfahrt. Nachdem sie richtig stark begonnen hatte, schlichen sich ein paar schwächere Rennen ein. Wie geht es heute für sie? Robinson legt alles rein, riskiert viel, ärgert sich aber unten über einen grösseren Patzer. Mit 0,60 Sekunden ordnet sie sich auf Platz vier ein.

vor 6 Minuten

Paula Moltzan (USA)

Paula Moltzan ist auch jemand, den man in diesem Winter im Riesenslalom immer auf der Rechnung haben muss. Sie ist lange richtig gut dabei, leistet sich dann aber im Mittelteil einen grösseren Patzer und lässt etwas an Zeit liegen. Es wird Platz drei mit 56 Hundertstel Rückstand.

vor 7 Minuten

Julia Scheib (AUT)

Julia Scheib geht als nächste Athletin aus dem Starthaus. Am ersten Steilhang hebt es sie kurz leicht aus, dennoch verliert sie kaum Zeit in Richtung Camille Rast. Auch im weiteren Verlauf gelingt es der Österreicherin nicht, die Schweizerin einzuholen. Trotzdem bleibt der Rückstand überschaubar. Mit 0,11 Sekunden Rückstand auf Rast bringt sich Scheib in eine gute Ausgangsposition für den weiteren Rennverlauf.

vor 9 Minuten

Camille Rast (SUI)

Camille Rast macht sich als nächste Starterin auf und die dreht von oben richtig auf! Rast kommt richtig gut oben weg, zeigt gute Schwünge, leistet sich aber auch einen Fehler, der etwas Zeit kostet. Gegen die Norwegerin ist sie am Ende aber dennoch überlegen. Rast übernimmt mit 1,44 Sekunden Vorsprung deutlich Platz eins. Nun wird es spannend, was Scheib folgen lässt!

vor 10 Minuten

Thea Louise Stjernesund (NOR)

Thea Louise Stjernesund aus Norwegen ist es, die heute im ersten Durchgang vorlegen muss. Die Bedingungen sind gut und Sonnenschein begleitet die Athletinnen. Der Kurs wurde vom italienischen Trainer gesetzt, was kann Stjernesund darauf abliefern? Sie kommt ordentlich durch, leistet sich keine grossen Patzer und setzt eine 1:13.30.

vor 20 Minuten

Das DSV-Aufgebot

Neben Emma Aicher (17), die in Richtung Gesamtweltcup heute alles reinlegen muss, sind drei weitere deutsche Athletinnen heute am Anlauf. Die besten Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis hat dabei neben Aicher Lena Dürr, die als zwölfte Athletin in den ersten Durchgang startet. Fabiane Dorigo (39) und Jessica Hilzinger (49) komplettieren die Mannschaft am heutigen Tag.

vor 25 Minuten

Scheib folgt zugleich

Hinter Rast folgt im ersten Durchgang dann direkt Julia Scheib, die heute vorzeitig den Riesenslalom-Weltcup gewinnen kann. Stephanie Brunner ist als 19. an der Reihe, Nina Astner als 23. und Franziska Gritsch folgt als 29.

vor 30 Minuten

Rast legt im Kugelduell vor

Im Duell um die kleine Kugel vorlegen muss heute Camille Rast. Die Schweizerin hat im ersten Durchgang die Startnummer zwei. Eröffnet wird das Rennen von Thea Louise Stjernesund aus Norwegen. Wendy Holdener ist als 16. an der Reihe, bevor dann Vanessa Kasper (24) und Sue Piller (26) folgen. Dania Allenbach (34), Simone Wild (41), Selina Egloff (45), Stefanie Grob (46), Janine Mächler (52), die heute ihren erst zweiten Riesenslalom im Weltcup absolviert, vervollständigt das Aufgebot aus der Schweiz.

vor 37 Minuten

Gesamtweltcup bleibt spannend, Scheib vor grossem Wurf

Im Gesamtweltcup bleibt es spannend. Sechs Rennen vor Saisonende führt Mikaela Shiffrin aus den USA die Wertung mit 1141 Punkten an. Doch nur 125 Punkte dahinter lauert DSV-Star Emma Aicher.  Camille Rast aus der Schweiz folgt mit 963 Punkten auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. In der Riesenslalom-Wertung führt Julia Scheib aus Österreich mit 560 Punkten vor Camille Rast (471 Pkt.). Scheib kann also heute für den vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel sorgen.

13.03.2026, 19:42 Uhr

Die Schweizerinnen

Unser heissestes Eisen im Feuer heisst Camille Rast. In der Diszplinenwertung liegt sie 89 Punkte hinter Julia Scheib auf Platz 2. Damit sind die Chancen auf die kleine Kugel für die Schweizerin nach wie vor intakt. Allerdings ist Scheib in dieser Saison nur schwer zu schlagen. Von den acht Riesenslaloms hat die Österreicherin vier gewonnen und ist zweimal Zweite geworden. Aber sie ist auch zweimal ausgeschieden und hat bei Olympia ihr grosses Ziel, eine Medaille zu gewinnen, verpasst. Dennoch kann sie heute den Sack zumachen. Wenn sie mindestens zwölf Punkte mehr als Rast holt, ist die Schweizerin aus dem Kugelrennen. Rein rechnerisch hat auch Sara Hector noch Chancen auf Kristall. Die Schwedin liegt 131 Punkte hinter Scheib und 42 hinter Rast. Es müsste viel zu ihren Gunsten laufen, damit sie in den verbleibenden zwei Rennen beide noch überflügeln könnte.

Rast startet mit der Nummer 2, unmittelbar nach ihr folgt Saisondominatorin Scheib. Insgesamt gehen neun Schweizerinnen an den Start.

2 Camille Rast
16 Wendy Holdener
24 Vanessa Kasper
26 Sue Piller
34 Dania Allenbach
41 Simone Wild
45 Selina Egloff
46 Stefanie Grob
52 Janine Mächler

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen