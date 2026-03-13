Rast einen Hauch vor der Saisondominatorin

Die Schweizerinnen

Unser heissestes Eisen im Feuer heisst Camille Rast. In der Diszplinenwertung liegt sie 89 Punkte hinter Julia Scheib auf Platz 2. Damit sind die Chancen auf die kleine Kugel für die Schweizerin nach wie vor intakt. Allerdings ist Scheib in dieser Saison nur schwer zu schlagen. Von den acht Riesenslaloms hat die Österreicherin vier gewonnen und ist zweimal Zweite geworden. Aber sie ist auch zweimal ausgeschieden und hat bei Olympia ihr grosses Ziel, eine Medaille zu gewinnen, verpasst. Dennoch kann sie heute den Sack zumachen. Wenn sie mindestens zwölf Punkte mehr als Rast holt, ist die Schweizerin aus dem Kugelrennen. Rein rechnerisch hat auch Sara Hector noch Chancen auf Kristall. Die Schwedin liegt 131 Punkte hinter Scheib und 42 hinter Rast. Es müsste viel zu ihren Gunsten laufen, damit sie in den verbleibenden zwei Rennen beide noch überflügeln könnte.

Rast startet mit der Nummer 2, unmittelbar nach ihr folgt Saisondominatorin Scheib. Insgesamt gehen neun Schweizerinnen an den Start.

2 Camille Rast

16 Wendy Holdener

24 Vanessa Kasper

26 Sue Piller

34 Dania Allenbach

41 Simone Wild

45 Selina Egloff

46 Stefanie Grob

52 Janine Mächler