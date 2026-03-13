Rast einen Hauch vor der Saisondominatorin

Alice Robinson erlebte in der Saison eine kleine Achterbahnfahrt. Nachdem sie richtig stark begonnen hatte, schlichen sich ein paar schwächere Rennen ein. Wie geht es heute für sie? Robinson legt alles rein, riskiert viel, ärgert sich aber unten über einen grösseren Patzer. Mit 0,60 Sekunden ordnet sie sich auf Platz vier ein.
Paula Moltzan ist auch jemand, den man in diesem Winter im Riesenslalom immer auf der Rechnung haben muss. Sie ist lange richtig gut dabei, leistet sich dann aber im Mittelteil einen grösseren Patzer und lässt etwas an Zeit liegen. Es wird Platz drei mit 56 Hundertstel Rückstand.
Julia Scheib geht als nächste Athletin aus dem Starthaus. Am ersten Steilhang hebt es sie kurz leicht aus, dennoch verliert sie kaum Zeit in Richtung Camille Rast. Auch im weiteren Verlauf gelingt es der Österreicherin nicht, die Schweizerin einzuholen. Trotzdem bleibt der Rückstand überschaubar. Mit 0,11 Sekunden Rückstand auf Rast bringt sich Scheib in eine gute Ausgangsposition für den weiteren Rennverlauf.
Camille Rast macht sich als nächste Starterin auf und die dreht von oben richtig auf! Rast kommt richtig gut oben weg, zeigt gute Schwünge, leistet sich aber auch einen Fehler, der etwas Zeit kostet. Gegen die Norwegerin ist sie am Ende aber dennoch überlegen. Rast übernimmt mit 1,44 Sekunden Vorsprung deutlich Platz eins. Nun wird es spannend, was Scheib folgen lässt!
Thea Louise Stjernesund aus Norwegen ist es, die heute im ersten Durchgang vorlegen muss. Die Bedingungen sind gut und Sonnenschein begleitet die Athletinnen. Der Kurs wurde vom italienischen Trainer gesetzt, was kann Stjernesund darauf abliefern? Sie kommt ordentlich durch, leistet sich keine grossen Patzer und setzt eine 1:13.30.
Neben Emma Aicher (17), die in Richtung Gesamtweltcup heute alles reinlegen muss, sind drei weitere deutsche Athletinnen heute am Anlauf. Die besten Möglichkeiten auf ein gutes Ergebnis hat dabei neben Aicher Lena Dürr, die als zwölfte Athletin in den ersten Durchgang startet. Fabiane Dorigo (39) und Jessica Hilzinger (49) komplettieren die Mannschaft am heutigen Tag.
Hinter Rast folgt im ersten Durchgang dann direkt Julia Scheib, die heute vorzeitig den Riesenslalom-Weltcup gewinnen kann. Stephanie Brunner ist als 19. an der Reihe, Nina Astner als 23. und Franziska Gritsch folgt als 29.
Im Duell um die kleine Kugel vorlegen muss heute Camille Rast. Die Schweizerin hat im ersten Durchgang die Startnummer zwei. Eröffnet wird das Rennen von Thea Louise Stjernesund aus Norwegen. Wendy Holdener ist als 16. an der Reihe, bevor dann Vanessa Kasper (24) und Sue Piller (26) folgen. Dania Allenbach (34), Simone Wild (41), Selina Egloff (45), Stefanie Grob (46), Janine Mächler (52), die heute ihren erst zweiten Riesenslalom im Weltcup absolviert, vervollständigt das Aufgebot aus der Schweiz.
Im Gesamtweltcup bleibt es spannend. Sechs Rennen vor Saisonende führt Mikaela Shiffrin aus den USA die Wertung mit 1141 Punkten an. Doch nur 125 Punkte dahinter lauert DSV-Star Emma Aicher. Camille Rast aus der Schweiz folgt mit 963 Punkten auf dem dritten Platz der Gesamtwertung. In der Riesenslalom-Wertung führt Julia Scheib aus Österreich mit 560 Punkten vor Camille Rast (471 Pkt.). Scheib kann also heute für den vorzeitigen Gewinn der kleinen Kristallkugel sorgen.
Unser heissestes Eisen im Feuer heisst Camille Rast. In der Diszplinenwertung liegt sie 89 Punkte hinter Julia Scheib auf Platz 2. Damit sind die Chancen auf die kleine Kugel für die Schweizerin nach wie vor intakt. Allerdings ist Scheib in dieser Saison nur schwer zu schlagen. Von den acht Riesenslaloms hat die Österreicherin vier gewonnen und ist zweimal Zweite geworden. Aber sie ist auch zweimal ausgeschieden und hat bei Olympia ihr grosses Ziel, eine Medaille zu gewinnen, verpasst. Dennoch kann sie heute den Sack zumachen. Wenn sie mindestens zwölf Punkte mehr als Rast holt, ist die Schweizerin aus dem Kugelrennen. Rein rechnerisch hat auch Sara Hector noch Chancen auf Kristall. Die Schwedin liegt 131 Punkte hinter Scheib und 42 hinter Rast. Es müsste viel zu ihren Gunsten laufen, damit sie in den verbleibenden zwei Rennen beide noch überflügeln könnte.
Rast startet mit der Nummer 2, unmittelbar nach ihr folgt Saisondominatorin Scheib. Insgesamt gehen neun Schweizerinnen an den Start.
2 Camille Rast
16 Wendy Holdener
24 Vanessa Kasper
26 Sue Piller
34 Dania Allenbach
41 Simone Wild
45 Selina Egloff
46 Stefanie Grob
52 Janine Mächler