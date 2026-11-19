Emma Aicher gewinnt den Slalom-Auftakt in Levi. Die Kristallkugel traut Skiexpertin Marlies Raich aber einer anderen zu: der 20-jährigen Lara Colturi. Eine Schweizerin schafft es auch in die Top 5.

Mathias Germann Reporter Sport

Endlich ist sie nicht mehr da. So dachten wohl einige, als Mikaela Shiffrin ankündigte, sich nicht mehr auf den Slalom zu fokussieren. Die 31-jährige Zick-Zack-Dominatorin verzichtet auf die ersten zwei Rennen der Saison. Doch was heisst dies für den Kampf um die Slalom-Kristallkugel?

Beim Auftakt in Levi (Fi) siegte Emma Aicher (23, De). Danach wurde viel über sie gesprochen und geschrieben. Sie wird mit Lob überschüttet. Skilegende und ORF-Expertin Marlies Raich (45, Ö) sieht die Deutsche am Ende des Winters allerdings nicht auf dem Disziplinen-Thron. Weshalb? Die 35-fache Slalom-Weltcupsiegerin aus Salzburg erläutert es für Blick und nennt ihre Top 5.

Platz 5: Camille Rast (27, Sui)

Camille ist technisch eine der Besten und kann den kürzesten Schwung fahren. In Levi war sie nicht so gut, weil sie sich in den flachen Passagen ein bisschen schwertut. Das ging mir damals auch so, obwohl ich 2006 und 2010 gewann. Aber nun folgen ganz andere Slaloms, Gurgl ist von der Charakteristik anders – zuerst steil, dann flach. Darum traue ich Camille viel zu. Ich könnte auch Zrinka Ljutic auf Platz fünf nehmen, aber ich bleibe bei meinem Tipp.

Platz 4: Mikaela Shiffrin (31, USA)

Am Samstag habe ich mich gefragt, wie Mikaela auf diesem Kurs wohl ausgesehen hätte. Ich glaube nicht, dass sie weit vorne gewesen wäre, denn die Leistungen der anderen waren sehr gut. Mikaela wird nach Gurgl wahrscheinlich nur noch den Slalom in Courchevel auslassen. Dann würde sie immerhin sieben von zehn Slaloms bestreiten. Weil zudem andere Fahrerinnen einmal ausfallen können, setze ich sie mindestens auf Rang vier.

Platz 3: Katharina Truppe (30, Ö)

Sie hat mir beim Saisonstart sehr gut gefallen. Kathi war mutig, liess die Ski laufen und stand zentraler über dem Ski als in den vergangenen Jahren. Ohne ihren grossen Fehler hätte sie vielleicht sogar um den Sieg mitfahren können. Wenn sie mental mit der Rolle als Teamleaderin zurechtkommt, hat sie sehr gute Perspektiven.

Platz 2: Emma Aicher (23, De)

Alle reden von Emma. Zu Recht! Sie hat einen Superstart hingelegt. Allerdings ist sie die einzige Fahrerin, die alle Disziplinen bestreitet. Das ist ein Mammutprogramm. Ich bin deshalb nicht sicher, ob es für die Kugel reicht. Klar, ich bin auch einmal alles in einem Winter gefahren und habe es geschafft. Aber Emma kommt noch stärker aus den Speed-Disziplinen. Dort ist sie, glaube ich, sogar noch besser. Aus der Ruhe bringt sie ohnehin kaum etwas – weder auf noch neben der Strecke. Ich traue ihr zu, dass sie das beibehält, auch jetzt, mit mehr Druck. Schliesslich hat Emma schon einige Jahre im Weltcup hinter sich und viel Erfahrung gesammelt.

Platz 1: Lara Colturi (20, Alb)

Zweimal Zweite, in Sölden und Levi. Lara ist gut drauf. Für mich ist sie eine Spur konstanter unterwegs als im letzten Jahr. Ihr ganzes Team ist sehr geschickt und darauf bedacht, keine Fehler zu machen. Und wenn, sie nicht ein zweites Mal zu machen. Lara hat bereits ein paar Lehrjahre hinter sich, obwohl sie zuletzt erst zwanzig Jahre alt wurde. Im Slalom sehe ich sie am Ende des Winters ganz vorne!