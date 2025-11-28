Immerhin, das Strahlen hat Lara Gut-Behrami nicht verloren: Während der Videoschaltung an der Pressekonferenz ihres Sponsors, welche aufgrund von technischen Problemen nach hinten geschoben werden muss, zeigt sie sich gut gelaunt und betont: «Sportlich ist es nicht der beste Tag meiner Karriere, aber ich nehme das Positive mit und mache weiter.» Ob das auch für ihre Karriere gilt, lässt die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin offen: «Ich liebe das Skifahren. Aber klar: Die Gesundheit geht vor. Wenn ich wieder fit bin, weiss ich wirklich, wie es weiter gehen wird. Ob ich noch Rennen fahre, weiss ich erst nächstes Jahr.»
Dass es nach dem Trainingssturz vor einer Woche in den USA so lange bis zur Diagnose gedauert hat, erklärt Gut-Behrami auch durch eine gewisse Vorsicht: «Schon vor einem Jahr war das MRI nicht optimal. Mir ist damals schon ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert worden, nach der Konsultation von anderern Spezialisten war es aber nicht so schlimm. Deshalb wollte ich es nun in der Schweiz abklären lassen. Bei einem operierten Knie geht man anders um als mit einem gesunden.»
Dazu konnte sie nicht gleich nach dem Sturz aus den USA abreisen: «Ich habe auch noch eine Gehirnerschütterung erlitten. Deshalb musste ich Geduld haben und 24 Stunden warten. Ich bin deshalb etwas später zurückgereist als üblich.»
Operation nächste Woche
Zum Schluss der Schaltung bedankt sie sich noch für die Unterstützung aller Beteiligten: Beim Rettungsteam auf der Piste, ihrem Trainerteam, den Sponsoren und auch den Fans, welche in ihrer Karriere an ihrer Seite standen. Es klingt etwas nach Abschlussrede – die angesprochenen Fans dürften auf das Gegenteil hoffen.
Sicher ist: Zunächst steht bei Gut-Behrami in der kommenden Woche eine Knieoperation an, wie Moderatorin Daniela Milanese am Ende verrät.
Gut-Behramis Dankesworte bilden den Abschluss ihres Auftritts – Fragen der anwesenden Journalisten beantwortet sie keine.
Der Dank zum Schluss
«Ich möchte mich bei allen Beteiligten bedanken. Viele waren involviert, die Rettungskräfte auf der Piste, das Trainerteam, Physiotherapeuten, auch die Sponsoren, meine Familie – sie haben mich immer unterstützt. Ich habe mich während meiner Karriere häufig alleine gefühlt und gemerkt, ich bin nicht alleine. Ich wurde auch als Mensch unterstützt und das schätze ich sehr. Ich habe das in den letzten Tagen noch einmal speziell gespürt.»
Nun richtet sich Gut-Behrami an die Journalisten aus den anderen Sprachregionen
Lara Gut-Behrami gibt nun auch Auskunft auf Italienisch und Französisch. Dabei wiederholt sie grösstenteils, was sie zuvor schon gesagt hat.
Über ihre Pläne in den nächsten Monaten
«Ich habe mich auf die Rennen gefreut. Ich liebe das Skifahren. Aber klar: Die Gesundheit geht vor. Jetzt muss ich zuerst wieder gesund werden. Wenn ich wieder fit bin, weiss ich wirklich, wie es weiter gehen wird. Ich will sicher mein ganzes Leben Skifahren. Ob ich auch noch Rennen mache, weiss ich erst nächstes Jahr.»
Gut Behrami über die Zeit nach dem Sturz
«Ich war auf der anderen Seite der Welt und habe auch noch eine Gehirnerschütterung erlitten. Deshalb musste ich Geduld haben und bin etwas später zurückgereist als üblich. Schon vor einem Jahr war das MRI nicht optimal. Mir ist damals schon ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert, nach der Konsultation von anderern Spezialisten war es aber nicht so schlimm. Deshalb wollte ich es nun in der Schweiz abklären lassen. Bei einem operierten Knie geht man anders um als mit einem gesunden.»
Jetzt ist Gut-Behrami zugeschaltet
«Es ist ein spezieller Tag. Einerseits wunderschön als Investorin von Ka-Ex, andererseits auf der sportlichen Seite nicht gerade der beste Tag meiner Karriere. Aber ich sage: Es kann immer schlimmer sein. Ich nehme das Positive mit und mache weiter.»
Moderatorin Daniela Milanese hat Lara Gut-Behrami nun angekündigt. Offenbar gibt es aber technische Probleme – die Fans müssen sich noch einen Moment gedulden.
Gut-Behrami auf 12.10 Uhr angekündigt
Die ersten Minuten der angekündigten Ka-Ex-Pressekonferenz werden der Zukunft des Unternehmens gewidmet sein. Gemäss Blick-Informationen soll Lara Gut-Behrami dann um etwa 12.10 Uhr das Wort ergreifen und über ihre Situation nach der schweren Knieverletzung sprechen.
Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor im Interview
Unmittelbar nach der bitteren Diagnose am Donnerstag sprach Frauen-Cheftrainer Beat Tschuor mit ausgewählten Medienvertretern. Dabei bezeichnete er ein Comeback von Lara gut Behrami als «valable Möglickeit.» Das ganze Gespräch findest du hier.
Blick-Umfrage zeigt klares Ergebnis
Während Abfahrts-Olympiasieger Bernhard Russi an ein Comeback von Lara Gut-Behrami glaubt, sind die Blick-Userinnen und -User weniger optimistisch: 65 Prozent der rund 3000 Teilnehmenden einer Umfrage am Donnerstag gehen davon aus, dass ihre Karriere nach dieser Verletzung beendet ist (Stand: Freitagmorgen, 9 Uhr).