Kurz und schmerzlos. Lara Gut-Behrami gibt bei einer Pressekonferenz Einblick in die ersten Momente nach der Verletzung und verrät, wie es nun weitergeht.

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Immerhin, das Strahlen hat Lara Gut-Behrami nicht verloren: Während der Videoschaltung an der Pressekonferenz ihres Sponsors, welche aufgrund von technischen Problemen nach hinten geschoben werden muss, zeigt sie sich gut gelaunt und betont: «Sportlich ist es nicht der beste Tag meiner Karriere, aber ich nehme das Positive mit und mache weiter.» Ob das auch für ihre Karriere gilt, lässt die zweifache Gesamtweltcup-Siegerin offen: «Ich liebe das Skifahren. Aber klar: Die Gesundheit geht vor. Wenn ich wieder fit bin, weiss ich wirklich, wie es weiter gehen wird. Ob ich noch Rennen fahre, weiss ich erst nächstes Jahr.»

Dass es nach dem Trainingssturz vor einer Woche in den USA so lange bis zur Diagnose gedauert hat, erklärt Gut-Behrami auch durch eine gewisse Vorsicht: «Schon vor einem Jahr war das MRI nicht optimal. Mir ist damals schon ein Kreuzbandriss im linken Knie diagnostiziert worden, nach der Konsultation von anderern Spezialisten war es aber nicht so schlimm. Deshalb wollte ich es nun in der Schweiz abklären lassen. Bei einem operierten Knie geht man anders um als mit einem gesunden.»

Dazu konnte sie nicht gleich nach dem Sturz aus den USA abreisen: «Ich habe auch noch eine Gehirnerschütterung erlitten. Deshalb musste ich Geduld haben und 24 Stunden warten. Ich bin deshalb etwas später zurückgereist als üblich.»

Operation nächste Woche

Zum Schluss der Schaltung bedankt sie sich noch für die Unterstützung aller Beteiligten: Beim Rettungsteam auf der Piste, ihrem Trainerteam, den Sponsoren und auch den Fans, welche in ihrer Karriere an ihrer Seite standen. Es klingt etwas nach Abschlussrede – die angesprochenen Fans dürften auf das Gegenteil hoffen.

Sicher ist: Zunächst steht bei Gut-Behrami in der kommenden Woche eine Knieoperation an, wie Moderatorin Daniela Milanese am Ende verrät.

