Darum gehts Odermatt jagt in Copper Mountain seinen 55. Weltcupsieg

92 Kilo helfen im Speed, können im Riesenslalom aber bremsen

Verletzung und gesperrter Hang schmälerten sein Training

Nordamerika spielt in der Karriere von Marco Odermatt (29) eine ganz besondere Rolle. Von den USA aus hat der Nidwaldner vor zehn Jahren erstmals einigen Skeptikern in der Heimat das Maul gestopft.

Der Schwyzer Osi Inglin, der damals Nachwuchschef bei Swiss-Ski war, erinnert sich ganz genau daran, dass er teilweise für verrückt erklärt wurde, weil er Odermatt trotz nicht berauschender FIS-Ergebnisse im Winter zuvor für die sogenannten Nor-Am-Cup-Rennen in den USA und Kanada aufgeboten hatte. «Aber als der damals 18-jährige Odi gleich bei seinem ersten Auftritt im nordamerikanischen Kontinental-Cup beim Riesenslalom in Mont Saint-Anne auf den zweiten Rang fuhr, ist es dem Hintersten und Letzten wie Schuppen von den Augen gefallen, dass wir mit ihm ein richtig grosses Talent haben.»

Bezeichnenderweise hat Odermatt dreieinhalb Jahre nach seiner ultimativen Talentprobe seinen ersten Weltcupsieg in den USA beim Super-G in Beaver Creek verbucht. Gemischte Gefühle kommen im mittlerweile 54-fachen Weltcupsieger allerdings auf, wenn er die Ortstafel von Copper Mountain erblickt. Im Vorjahr hat der Stöckli-Pilot hier trotz einer Grippeerkrankung den Super-G gewonnen, am Tag danach ist er aber im Riesenslalom im ersten Streckendrittel ausgeschieden. An diesem Wochenende steht in Copper Mountain erneut ein Super-G und ein Riesen auf dem Programm.

Gewichtiger Unterschied

Bezüglich des idealen Wettkampfgewichts steht der fünffache Gesamtweltcupsieger in der Quadratur des Kreises. Für die Gleitabschnitte in den schnellen Disziplinen benötigt Odermatt im Vergleich mit den 100-Kilo-Kolossen Franjo von Allmen (25) und Dominik Paris (It, 37) möglichst viele Kilos. Für die technisch schwierigen Kombinationen im Riesenslalom wären im Duell mit dem knapp 80 Kilo schweren Olympiasieger Lucas Pinheiro Braathen (Br, 26) weniger Gewicht von Vorteil. «Seit dem Weltcupauftakt in Sölden habe ich ungefähr zwei Kilo zugelegt und bringe aktuell 92 Kilo auf die Waage», verrät Odermatt und fügt an, dass er «in meinen allerbesten Riesenslalom-Zeiten vor drei, vier Jahren 86 Kilo gewogen» habe.

Vor allem bei der WM-Abfahrt im kommenden Jahr in Crans-Montana dürfte das Gewicht eine tragende Rolle spielen. Zur Erinnerung: Bei der WM-Hauptprobe im vergangenen Januar triumphierte der 100 Kilo schwere von Allmen vor dem 105 Kilo schweren Paris.

Doch was bedeutet das konkret für den Riesenslalom vom Sonntag? «Das wird natürlich stark von der Kurssetzung abhängig sein. Wenn der Kurs stark dreht, wirken sich mehr Kilos negativer aus als in einem direkter gesetzten Riesen», erklärt der fünffache Gesamtweltcupsieger. Vor zwölf Monaten drehte der zweite Lauf des Copper-Mountain-Riesens besonders stark. Der Halbzeit-Leader und spätere Triumphator Stefan Brennsteiner (Ö, 35) benötigte deshalb für den finalen Durchgang drei Sekunden länger als für den ersten Lauf.

Swiss-Ski-Technik-Trainer Matteo Joris legt sich fest: «Marco steckt kilomässig in einem Dilemma. Ich traue ihm zwar absolut zu, dass er mit über 90 Kilo einen Riesenslalom wie in Beaver Creek gewinnen kann. Aber auf Riesen-Hängen wie in Alta Badia oder Val-d’Isère, wo man zwischen den Toren besonders spritzig sein muss, wird es mit diesem Gewicht schwierig werden. Gleichztig ist ganz klar, dass Marco für die Abfahrt ein höheres Gewicht benötigt.»

Renzo Valsecchi, Co-Trainer in der Swiss-Ski-Riesen-Gruppe, betrachtet das Ganze differenzierter: «Es ist ganz sicher so, dass zwischen dem optimalen Speed- und Riesengewicht ein gewisses Dilemma besteht. Aber ich glaube, dass Marco jetzt genau das richtige Gewicht hat. Die Kilos, die er jetzt mehr auf die Waage bringt, sind ja kein Fett, sondern explosive Muskelmasse. Darum glaube ich nicht, dass er viel Spritzigkeit einbüssen wird.»

Trainingsumfang könnte grösser sein

Im Hinblick auf den Super-G stellt sich eine andere Frage: War Odermatts Speed-Vorbereitung gut genug?

Die Frage drängt sich deshalb auf, weil der amtierende Super-G-Weltmeister aufgrund von einer Ende August erlittenen Muskelverletzung einige Tage im Trainingscamp vermisst hat. Zudem war in der letzten Woche in Copper Mountain im Gegensatz zu anderen Jahren kein quantitativ und qualitativ hochstehendes Speed-Training möglich, weil der Rennhang überwiegend gesperrt war. «Nach einem sehr positiven August-Gletscherkurs in Zermatt habe ich im September zweimal auf den Abfahrtslatten und einmal auf den Super-G-Ski trainiert. Nach dem Riesenslalom in Sölden hatte ich zwei gute Speed-Tage in Zermatt und eine ordentliche Super-G-Einheit auf dem Rennhang hier in Copper Mountain», rechnet Odermatt vor.

Als Copper Mountain noch einem reinen alpinen Trainingszentrum gleichgekommen und kein Weltcup-Ort war, fiel Odermatts Trainingsumfang wesentlich grösser aus. «Ich bin um diese Jahreszeit in Copper fast immer in den Genuss von drei sehr guten Tagen auf der Abfahrt, drei Top-Tagen im Super-G und zwei genauso guten Trainingstagen im Riesenslalom gekommen. Jetzt ist das halt leider anders, weil der Haupthang für die Weltcuprennen präpariert wird.»

Odermatt muss also wieder seine aussergewöhnliche Klasse aufblitzen lassen, um beim ersten Speed-Rennen im WM-Winter eine sehr gute Rolle zu spielen.