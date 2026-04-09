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Odermatt: «Dann gewinnt halt Franjo und sie freuen sich»
Odermatt spürt keinen Druck
«Dann gewinnt halt Franjo und sie freuen sich»
Im neusten FIS-Podcast sind die Gesamtweltcupsieger Marco Odermatt und Mikaela Shiffrin zu Gast. Der Schweizer spricht über den Druck, der von den Schweizer Skifans ausgeht.
Publiziert: 11:29 Uhr
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