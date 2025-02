02.02.2025, 20:54 Uhr

ÖSV-Boss spricht über die Schweizer Ski-Dominanz in diesem Winter

Wie viele Medaillen wird die Schweiz in Saalbach holen? 14 Mal Edelmetall wie in Crans-Montana 1984 wird es kaum geben. Oder doch? «Ich traue ihnen durchaus eine zweistellige Zahl zu», sagt ÖSV-Alpin-Chef Herbert Mandl am Sonntagabend zu Blick.

Marco Odermatt, Lara Gut-Behrami und Co. sind für Mandl die klaren Favoriten. «Aber das ist vielleicht auch eine Belastung. Wer weiss, womöglich zermürben sich die Schweizer gegenseitig – das könnte gut für uns sein.»

Die Austria-Bosse haben wie so oft das eigene Ziel «sechs bis acht Medaillen» gesetzt. Mandl: «Wir sind nicht so schlecht, wie die Resultate im Weltcup vermuten lassen und hoffen, die Zweistelligkeit der Schweiz zu verhindern.» Man habe in jedem Rennen eine Chance auf Edelmetall, «aber die Hoffnungen sind grösser als die Erwartungen», so Mandl.