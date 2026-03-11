Swiss-Ski schickt 14 Athletinnen nach Schweden

Speed-Ass hört nach 100 Rennen auf

«Es ist Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben und dem Skisport ‹Auf Wiedersehen› zu sagen» – mit diesen Worten verkündet Christina Ager (30) auf Social Media ihren Rücktritt. Nach 13 Jahren im Ski-Weltcup und 100 Rennen beendet die Österreicherin ihre Karriere. «Ich kann mit Stolz auf eine unglaublich spannende und prägende Zeit zurückblicken.»

Bei ihrem Weltcup-Debüt überraschte Ager 2013 alle – im Levi-Slalom fuhr sie mit Startnummer 53 auf Platz 4. Zwei Jahre später wandte sie sich von den technischen Disziplinen ab und wurde zur Speedspezialistin. Dass Ager in ihrer Karriere nicht mehr Weltcuprennen bestritten hat, liegt daran, dass sie sich einst innert eines Jahres zweimal das Kreuzband riss. Den grössten Erfolg feierte Ager Anfang 2024, als sie in der Cortina-Abfahrt als Dritte ihren einzigen Podestplatz herausfuhr.

Wie es bei ihr weitergeht, lässt sie offen. Ager schreibt lediglich: «Jetzt freue ich mich auf alles, was kommt – und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen und Aufgaben auf mich warten.»