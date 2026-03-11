Swiss-Ski schickt 14 Athletinnen nach Schweden

Aufgebot für das Are-Wochenende
Swiss-Ski hat das Aufgebot für das letzte Rennwochenende vor dem Weltcupfinal bekanntgegeben. Für den Riesenslalom (Samstag) respektive den Slalom (Sonntag) in Are (Sd) sind neben den beiden Teamleaderinnen Camille Rast und Wendy Holdener unter anderem auch zwei Athletinnen vorgesehen, die an der aktuell stattfindenden Junioren-Weltmeisterschaft im Einsatz stehen: Sue Piller und Dania Allenbach. Während die beiden nun am Samstag im Weltcup starten, fahren die Juniorinnen an der WM im Slalom um die Medaillen. Insgesamt werden 14 Schweizerinnen die Rennen bestreiten.
Riesenslalom: Camille Rast, Wendy Holdener, Vanessa Kasper, Sue Piller, Dania Allenbach, Selina Egloff, Stefanie Grob, Simone Wild, Janine Mächler.
Slalom: Camille Rast, Wendy Holdener, Mélanie Meillard, Eliane Christen, Aline Höpli, Nicole Good, Aline Danioth, Janine Mächler, Selina Egloff, Sue Piller.
Speed-Ass hört nach 100 Rennen auf
«Es ist Zeit, ein neues Kapitel zu schreiben und dem Skisport ‹Auf Wiedersehen› zu sagen» – mit diesen Worten verkündet Christina Ager (30) auf Social Media ihren Rücktritt. Nach 13 Jahren im Ski-Weltcup und 100 Rennen beendet die Österreicherin ihre Karriere. «Ich kann mit Stolz auf eine unglaublich spannende und prägende Zeit zurückblicken.»
Bei ihrem Weltcup-Debüt überraschte Ager 2013 alle – im Levi-Slalom fuhr sie mit Startnummer 53 auf Platz 4. Zwei Jahre später wandte sie sich von den technischen Disziplinen ab und wurde zur Speedspezialistin. Dass Ager in ihrer Karriere nicht mehr Weltcuprennen bestritten hat, liegt daran, dass sie sich einst innert eines Jahres zweimal das Kreuzband riss. Den grössten Erfolg feierte Ager Anfang 2024, als sie in der Cortina-Abfahrt als Dritte ihren einzigen Podestplatz herausfuhr.
Wie es bei ihr weitergeht, lässt sie offen. Ager schreibt lediglich: «Jetzt freue ich mich auf alles, was kommt – und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen und Aufgaben auf mich warten.»
Odermatt führt Speed-Aufgebot von Courchevel an
Am nächsten Wochenende finden in Courchevel (Fra) die letzten Speed-Rennen der Männer vor dem Weltcup-Finale im norwegischen Lillehammer statt – zwischen Freitag und Sonntag stehen zwei Super-Gs und eine Abfahrt auf dem Programm. Aus dem Schweizer Team in den WM-Ort von 2023 reisen werden elf Athleten: Marco Odermatt, aktuell Weltcup-Leader in beiden Speed-Diszplinen, Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Niels Hintermann, Lars Rösti, Alessio Miggiano, Justin Murisier, Arnaud Boisset, Livio Hiltbrand und Gaël Zulauf.
Nicht mit dabei ist dagegen Loïc Meillard, der im Super-G-Ranking nur knapp ausserhalb der für das Weltcup-Finale qualifizierten Top 25 klassiert ist – weil der Slalom-Olympiasieger mehr als 500 Punkte im Gesamtweltcup gesammelt hat, darf er am letzten Super-G-Rennen der Saison aber ohnehin mittun.
Welche Fahrer schliesslich auch an den Start gehen werden, kommuniziert Swiss-Ski jeweils kurz vor den einzelnen Rennen.
Frauen erleben 2026 eine Weltcup-Premiere
Gosau in Oberösterreich wird erstmals Austragungsort eines alpinen Skiweltcups: Am 28. und 29. Dezember tragen die Frauen am Hornspitz einen Riesenslalom und Slalom aus. Damit kehrt der Weltcup nach über sechs Jahren Absenz in die Region Oberösterreich zurück – zuletzt waren 2020 die Männer in Hinterstoder gefahren, die Frauen sogar zuletzt 1992. Gosau ersetzt im Weltcupkalender der Frauen Lienz, das die zwei Technikrennen zuletzt abwechselnd mit dem Semmering durchgeführt hat.
Hiobsbotschaft für Zegg nach Val-di-Fassa-Abfahrt
Leonie Zegg hat sich heute bei der Landung eines Sprungs in der Abfahrt von Val di Fassa das linke Knie verletzt. Die Vorarlbergerin wurde zur genauen Abklärung nach Imst in die Klinik Medalp gebracht. Eine MRT-Untersuchung ergab einen Kreuzband- und Innenmeniskusriss. Die 21-Jährige wird heute noch operiert.
Théaux gibt Rücktritt bekannt
Adrien Théaux beendet nach 22 Jahren im Weltcup seine aktive Ski-Karriere. Wie der Franzose auf Instagram schreibt, zieht er nach den Rennen in Courchevel (Fr) am kommenden Wochenende einen Schlussstrich unter seine Laufbahn.
«Es wird ein grossartiger, intensiver und festlicher Moment voller Emotionen sein. Man kann nicht sein ganzes Leben in dieser wunderbaren Welt des Skisports verbringen und dann ohne einen Kloss im Hals ein neues Kapitel aufschlagen. Bis bald!», so Théaux.
Der 41-Jährige gewann in seiner Karriere drei Weltcup-Rennen, dazu kommen zehn weitere Podestplätze. Seinen grössten Erfolg feierte Théaux 2015 in Beaver Creek, als er WM-Bronze im Super-G gewann.
Shiffrin startet im Super-G von Val di Fassa
Gemäss Blick-Infos dürfte Ski-Superstar Mikaela Shiffrin (30, USA) am Sonntag beim Super-G in Val die Fassa an den Start gehen. Sie trainiert seit zwei Tagen in Italien auf den langen Ski.
Eine Reaktion auf das kleiner werdende Polster im Gesamtweltcup? Emma Aicher (22, De) holte bei der ersten Abfahrt als zweite 80 Punkte und hat im Kampf um die grosse Kristallkugel nur noch 139 Zähler Rückstand.
Bereits am Samstag bei der zweiten Abfahrt könnte die Deutsche weiter Boden gutmachen. Inklusive Weltcupfinal stehen noch acht Rennen auf dem Programm – Aicher dürfte sie allesamt bestreiten, Super-Technikerin Shiffrin dagegen eher fünf oder sechs.
Ösi-Star meldet sich aus dem Spitalbett
Vor zwei Tagen hat Manuel Feller (33) mitgeteilt, dass er seine Saison vorzeitig beendet. «Nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist», begründet der Österreicher seinen Entscheid. Er hat im laufenden Winter nicht nur mit körperlichen, sondern auch mit mentalen Problemen zu kämpfen gehabt. Gleichzeitig verkündet der Sieger des Kitzbühel-Slaloms, dass er die Pause nutzen wird, «um mich einer Rückenoperation und höchstwahrscheinlich einer Operation meiner Leistenhernie zu unterziehen.»
Auf die Worte lässt Feller Taten folgen. Am Freitagmorgen meldet er sich aus dem Spitalbett. «Die Operation ist gut gelaufen», teilt er mit Daumen hoch mit. Und bedankt sich gleichzeitig für die vielen netten Nachrichten, die ihn offenbar in den letzten Tagen erreicht haben.
Hählen verzichtet auf Abfahrten
Vor zwei Tagen hat Joana Hählen (34) angekündigt, dass sie mit dieser Saison ihre Karriere beenden wird. Auf das Abfahrtstraining am Freitag in Val di Fassa (It) verzichtet sie. Die Bernerin schont ihr Knie. Später schreibt sie auf Instagram, dass sie nur den Super-G am Sonntag bestreiten wird und die beiden Abfahrten (Freitag und Samstag) auslässt. Der Super-G könnte Hählens letztes Rennen werden, sollte sie es nicht in die Top 25 der Disziplinenwertung schaffen. Als 28. hat sie auf diese 15 Punkte Rückstand.
Saisonende für Manuel Feller
Der Olympia-Slalom von Bormio, der für ihn mit einem Ausfall endete, war das letzte Saisonrennen von Manuel Feller: Wie der österreichische Skiverband mitteilt, wird der 33-Jährige die beiden letzten Weltcup-Stationen für die Techniker im slowenischen Kranjska Gora (7./8. März) und im norwegischen Lillehammer (24./25. März) auslassen. «Nach den Olympischen Spielen haben mir Körper und Geist klar signalisiert, dass jetzt der Zeitpunkt für eine Pause gekommen ist», begründet Feller seinen Entscheid.
Der diesjährige Sieger des Slaloms von Kitzbühel kämpft seit längerem mit Rückenproblemen, zuletzt kamen ein Leistenbruch und eine Entzündung des Schambeins hinzu. An Rücken und Leiste soll er in der nächsten Zeit operiert werden.
Aufgebot für die Rennen in Kranjska Gora
Bei den Männern steht das letzte Technik-Wochenende vor dem Weltcupfinal auf dem Programm. In Kranjska Gora (Sln) finden ein Riesenslalom (Samstag) und ein Slalom (Sonntag) statt.
Für das erste Rennen bietet Swiss-Ski sieben Athleten auf, für das zweite sind es deren acht. Marco Odermatt hat im Riesenslalom die Chance, die kleine Kugel auch rechnerisch zu sichern. Er geht mit 103 Punkten Vorsprung auf Lucas Braathen an den Start – klassiert er sich vor dem Olympiasieger, ist ihm die Kugel nicht mehr zu nehmen.
Riesenslalom: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Thomas Tumler, Luca Aerni, Sandro Zurbrügg, Lenz Hächler und Fadri Janutin.
Slalom: Loïc Meillard, Tanguy Nef, Daniel Yule, Matthias Iten, Ramon Zenhäusern, Marc Rochat, Sandro Simonet, Joel Lütolf.