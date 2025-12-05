Klassiker-Strecke übernimmt abgesagte Beaver-Creek-Abfahrt

Abfahrt in Beaver Creek wird verschoben

Die Wetter- und Schneeverhältnisse in Beaver Creek (USA; Colorado) zwingen die Organisatoren zu Anpassungen im Herren-Weltcup-Programm: Die erste Abfahrt der Saison wird nun am Donnerstag ausgetragen. Ursprünglich war sie für Freitag geplant.

Über den Super-G am Samstag und den Riesenslalom am Sonntag gibt die FIS noch keine endgültige Entscheidung bekannt. Sicher ist aber: Die Starts werden verschoben, um den Rennen unter den aktuellen Bedingungen gerecht zu werden.

Bereits am Montag hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärt, dass die Speedrennen auf verkürzter Strecke stattfinden. Damals war der Plan, dass die Abfahrt zwar am traditionellen Start beginnt, das Ziel jedoch beim Harrier-Sprung liegt. Nun wurde aber auch das korrigiert: Die Abfahrt wird um weitere 100 Meter gekürzt, da man beim Training gemerkt hat, dass man im Ziel nicht gut abbremsen kann. Somit verkürzt sich die Fahrzeit gesamthaft um rund 15 Sekunden.

Gemäss Blick-Informationen wird der Super-G von der flachen Start-Passage der Abfahrt gestartet, während beim Riesenslalom ab dem extrem steilen Super-G-Start die Zeit gemessen wird. Das bedeutet: Im Super-G wird das Anstossen entscheidend, während im Riesenslalom die ersten Kurven kaum geschnitten gefahren werden können.

Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Rennen vorgesehen (zwei Abfahrten, ein Super-G und ein Riesenslalom), doch wegen der Schneelage mussten bereits Anpassungen vorgenommen werden (​Absage einer Abfahrt​).