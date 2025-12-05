Klassiker-Strecke übernimmt abgesagte Beaver-Creek-Abfahrt

Ersatz für Beaver Creek gefunden
Die in Beaver Creek, Colorado, abgesagte erste von zwei Weltcup-Abfahrten der Männer wird wie erwartet in Gröden nachgeholt.
Die Saslong ist damit in der übernächsten Woche Schauplatz von drei Rennen. Am Donnerstag, 18. Dezember, ist die Ersatzprüfung für Beaver Creek geplant. Am Freitag findet wie geplant der Super-G statt, am Samstag die eigentliche Abfahrt.
Änderung im Rennprogramm von Beaver Creek
Aufgrund der Wetterprognosen und Schneebedingungen wird der für Samstag angesetzte Super-G der Männer in Beaver Creek (USA) bereits am Freitag (19.15 Uhr Schweizer Zeit) gefahren. Der Riesenslalom steht weiterhin wie geplant für Sonntag (1. Lauf 18 Uhr Schweizer Zeit) auf dem Programm.
Zwei Schweizer in Top 3 bei zweitem Beaver-Creek-Training
Auch das zweite Training auf der «Birds of Prey» findet bei grenzwertigen Bedingungen statt. «Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jemals bei derart starkem Schneefall gefahren bin. Ich habe abschnittsweise wirklich rein gar nichts gesehen», sagt der Walliser Arnaud Boisset, der im Vorjahr bei einem Abfahrts-Sturz in Beaver Creek eine schwere Hirnerschütterung erlitten hat. «Aber wenn du ein so hartes Training wie heute überstehst, kann dich das auf dem Weg zurück an die Weltspitze weiter bringen», glaubt Boisset, der bei diesem Blindflug die 30. Zeit aufstellt.
Überzeugende Leistungen liefern der Freiburger Alexis Monney (Zweitschnellster) und der Bündner Stefan Rogentin (Drittschnellster) ab, die auf die Bestzeit vom Kandier Alexander Cameron lediglich 16 beziehungsweise 25 Hundertstel verlieren. Beim genialen Techniker Monney fällt auf, dass er nicht nur in den steilen Passagen, sondern auch im flachen Startabschnitt sehr schnell ist. «Dank der überragenden Arbeit von meinem Servicemann Sepp Lauber kann ich mit meinen 93 Kilos in diesem Gleitabschnitt mit den 100 Kilo Brocken mithalten», schmunzelt Monney.
Zuversichtlich schauen der Abfahrt vom Donnerstag auch Superstar Marco Odermatt (6. im Training) und Titelverteidiger Justin Murisier (11.) entgegen. Niels Hintermann fährt in seiner zweiten Weltcup-Trainingsfahrt nach der Krebserkrankung als 14. 15 Hundertstel schneller als Abfahrts-Weltmeister Franjo von Allmen. (Marcel W. Perren aus Beaver Creek)
Abfahrt in Beaver Creek wird verschoben
Die Wetter- und Schneeverhältnisse in Beaver Creek (USA; Colorado) zwingen die Organisatoren zu Anpassungen im Herren-Weltcup-Programm: Die erste Abfahrt der Saison wird nun am Donnerstag ausgetragen. Ursprünglich war sie für Freitag geplant.
Über den Super-G am Samstag und den Riesenslalom am Sonntag gibt die FIS noch keine endgültige Entscheidung bekannt. Sicher ist aber: Die Starts werden verschoben, um den Rennen unter den aktuellen Bedingungen gerecht zu werden.
Bereits am Montag hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner erklärt, dass die Speedrennen auf verkürzter Strecke stattfinden. Damals war der Plan, dass die Abfahrt zwar am traditionellen Start beginnt, das Ziel jedoch beim Harrier-Sprung liegt. Nun wurde aber auch das korrigiert: Die Abfahrt wird um weitere 100 Meter gekürzt, da man beim Training gemerkt hat, dass man im Ziel nicht gut abbremsen kann. Somit verkürzt sich die Fahrzeit gesamthaft um rund 15 Sekunden.
Gemäss Blick-Informationen wird der Super-G von der flachen Start-Passage der Abfahrt gestartet, während beim Riesenslalom ab dem extrem steilen Super-G-Start die Zeit gemessen wird. Das bedeutet: Im Super-G wird das Anstossen entscheidend, während im Riesenslalom die ersten Kurven kaum geschnitten gefahren werden können.
Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Rennen vorgesehen (zwei Abfahrten, ein Super-G und ein Riesenslalom), doch wegen der Schneelage mussten bereits Anpassungen vorgenommen werden (Absage einer Abfahrt).
ÖSV-Juwel fällt verletzt aus
Maja Waroschitz (19) hat sich am Dienstag beim Europacup-Rennen im schweizerischen Zinal VS schwer am Knie verletzt. Die Nachwuchsathletin stürzte im Riesenslalom und wurde umgehend ins Spital nach Innsbruck gebracht. Dort wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes, des Innenbandes sowie des Aussenmeniskus im linken Knie festgestellt. Die Tirolerin wurde bereits erfolgreich operiert. Es folgt eine lange Wettkampfpause.
Im Weltcup stand Waroschitz bisher bei fünf Slaloms und einem Riesen am Start. Für den zweiten Lauf reichte es noch nie. Ihr grösster Erfolg sind drei Goldmedaillen an der Junioren-Olympiade 2024 im Slalom, in der Kombination, und im Teamevent.
Schweizer Quintett für Tremblant-Rennen gemeldet
Fünf Schweizerinnen werden die zwei Riesenslalom-Rennen im kanadischen Tremblant am 6. und 7. Dezember in Angriff nehmen. Angeführt wird das Aufgebot von Camille Rast (26) und Wendy Holdener (32), die nach dem Ausfall von Teamleaderin Lara Gut-Behrami (34, Saisonende) überzeugen müssen. Wer sonst für Swiss-Ski an den Start geht, erfährst du hier.
Lucrezia Lorenzi tritt zurück
Die Italienerin Lucrezia Lorenzi (27) tritt per sofort vom aktiven Ski-Sport zurück. Das schreibt die Turinerin auf Instagram. In einem emotionalen Post verabschiedet sie sich dabei auch noch einmal von ihrer Schwester Matilde, welche im vergangenen Jahr im Alter von nur 19 Jahren bei einem schweren Trainingssturz ums Leben kam.
Seit der Tragödie hat Lorenzi in der vergangenen Saison acht Slalom-Rennen bestritten, dabei aber nie den zweiten Lauf erreicht. Dies war in ihrer Weltcup-Karriere zweimal anders: 2022 in Sestriere und 2024 in Flachau fuhr sie jeweils in die Punkte. Dazu kommt ein Podestplatz im Europacup.
FIS tüftelt am Programm für Beaver Creek
Die schwierigen Schneeverhältnisse und wenig erbaulichen Wetterprognosen zwingen die FIS bei den Alpin-Weltcuprennen in Beaver Creek zur Improvisation.
Wie FIS-Renndirektor Markus Waldner am Montag erklärte, werden die Abfahrt und der Super-G aufgrund des Schneemangels im unteren Bereich auf verkürzter Strecke durchgeführt. Zudem könnte gemäss dem Südtiroler die Abfahrt um einen Tag auf Donnerstag vorverlegt werden. Der Super-G ist für Samstag angesetzt.
Nach derzeitigem Stand dürften die äusseren Bedingungen im US-Bundesstaat Colorado für ein Rennen am Donnerstag am besten sein, für Freitag ist wieder eine Schlechtwetterfront angekündigt. Daher bleibe der Donnerstag eine Option für die Abfahrt, so Waldner im Interview mit dem österreichischen Radio Ö3. Der Entscheid fällt gemäss dem FIS-Renndirektor bis spätestens Mittwochmorgen Ortszeit (Mittwochnachmittag Schweizer Zeit).
Ursprünglich waren in Beaver Creek vier Wettbewerbe – Abfahrten am Donnerstag und Freitag, ein Super-G am Samstag und ein Riesenslalom am Sonntag – geplant gewesen. Wegen der unzureichenden Schneelage wurde in der Vorwoche die für Donnerstag angesetzte Abfahrt gestrichen.
Während der Zeitplan noch offen ist, herrscht zumindest über die Streckenführung Klarheit. Die Fahrer schwingen in den Speedrennen bereits kurz nach dem «Golden-Eagle» auf Höhe des «Harrier-Sprungs» ab, die Fahrzeit reduziert sich dadurch um etwa zehn Sekunden. (SDA)
Shiffrin wegen Verspätung gebüsst
Mikaela Shiffrin (30) wurde nach ihrem 104. Weltcupsiegvon der FIS gebüsst. Weil die US-Amerikanerin im Vorfeld des Rennens zwei Minuten zu spät zur Startnummern-Auslosung erschienen ist, muss sie nun 999 Franken Strafe bezahlen. Laut dem Portal Skinews kam es zur Verspätung, weil sich die erfolgreichste Skifahrerin der Geschichte verirrt hat. Shiffrin hat in ihrer Weltcupkarriere schon über 6 Millionen Franken an Preisgeld gesammelt. Diese Busse dürfte sie also verkraften.
Niels Hintermann gibt in Beaver Creek sein Weltcup-Comeback
Am Montagabend hat Swiss-Ski das Aufgebot für die Weltcup-Rennen der Männer in Beaver Creek am kommenden Wochenende bekanntgegeben. Dieses wird einmal mehr von Marco Odermatt angeführt: Der Führende im Gesamtweltcup wird im US-Bundesstaat Colorado in der verkürzten Abfahrt am Freitag, im Super-G am Samstag und im Riesenslalom am Sonntag an den Start gehen und damit alle drei Rennen bestreiten. Zweimal im Einsatz stehen werden Franjo von Allmen, Alexis Monney, Stefan Rogentin, Justin Murisier (Abfahrt und Super-G) und Loïc Meillard (Super-G und Riesenslalom).
Für die Abfahrt gemeldet sind Niels Hintermann, welcher nach seiner Krebserkrankung sein Weltcup-Comeback geben wird, Lars Rösti, Marco Kohler, Livio Hiltbrand und Alessio Miggiano. Zwei dieser Speed-Fahrer dürften auch den Super-G bestreiten – die definitiven Selektionen für das Rennen am Samstag werden erst kurz vor dem Rennen kommuniziert. Das Riesenslalom-Aufgebot ergänzen Thomas Tumler, Luca Aerni und Lenz Hächler.
Beaver-Creek-Abfahrt verkürzt
Nachdem die erste Abfahrt vom Donnerstag bereits frühzeitig abgesagt wurde, gehts bei den Männern am Freitag auch endlich los mit dem ersten Rennen in der Königsdisziplin in Beaver Creek. Doch es wird nicht auf der ganzen «Birds of Prey» gefahren, wie FIS-Renndirektor Markus Waldner gegenüber SRF sagt. Ungewöhnlich hohe Temperaturen und Schneemangel zwingen die Veranstalter dazu, die Abfahrt verkürzt durchzuführen. Das Ziel wird weiter oben als gewöhnlich sein, kurz nach dem «Golden Eagle»-Sprung.
Den untersten Teil habe man nicht beschneien können, sagt Waldner. «Die Fahrer schauen kurz, ob sie dabei sind und fahren dann direkt runter ins Ziel, wo die grosse Leinwand und alle Zuschauer sein werden.» Eine Sprint-Abfahrt werde es aber nicht geben, da Zeiten von rund eineinhalb Minuten erwartet werden. Die Siegerzeit von Justin Murisier (33) im letzten Jahr betrug 1:40 Minuten.