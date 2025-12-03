In Mont-Tremblant stehen die zwei nächsten Riesenslaloms der Frauen auf dem Programm. Für die Schweiz sollen fünf Athletinnen für möglichst viele Punkte und das zweite Riesen-Podium der Saison sorgen.

Alexander Hornstein SEO-Redaktor

Bei der Schweizer Frauen-Riesenfraktion steht nach Copper Mountain gleich das nächste Rennen in Nordamerika auf dem Programm. Für die beiden Rennen im kanadischen Mont-Tremblant hat Swiss-Ski nun das Aufgebot bekanntgegeben.

Schweizer Aufgebot für Mont-Tremblant umfasst fünf Athletinnen

In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami müssen diesen Winter andere in die Bresche springen, allen voran Camille Rast und Wendy Holdener. Beide zählen auch in Mont-Tremblant zum Kader, das ausserdem Vanessa Kasper, Sue Piller und Simone Wild umfasst. Das erste Rennen vom Samstag startet um 17 Uhr (1. Lauf) und wird ab 20 Uhr (2. Lauf) entschieden. Am Sonntag gilts ab 16 Uhr, sich in eine gute Ausgangslage für die Entscheidung ab 19 Uhr zu bringen.