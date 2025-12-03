Alexander HornsteinSEO-Redaktor
Bei der Schweizer Frauen-Riesenfraktion steht nach Copper Mountain gleich das nächste Rennen in Nordamerika auf dem Programm. Für die beiden Rennen im kanadischen Mont-Tremblant hat Swiss-Ski nun das Aufgebot bekanntgegeben.
Schweizer Aufgebot für Mont-Tremblant umfasst fünf Athletinnen
In Abwesenheit von Lara Gut-Behrami müssen diesen Winter andere in die Bresche springen, allen voran Camille Rast und Wendy Holdener. Beide zählen auch in Mont-Tremblant zum Kader, das ausserdem Vanessa Kasper, Sue Piller und Simone Wild umfasst. Das erste Rennen vom Samstag startet um 17 Uhr (1. Lauf) und wird ab 20 Uhr (2. Lauf) entschieden. Am Sonntag gilts ab 16 Uhr, sich in eine gute Ausgangslage für die Entscheidung ab 19 Uhr zu bringen.
