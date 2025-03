1/5 Am 9. März 2019 hat Marco Odermatt in Kranjska Gora... Foto: Getty Images

Marcel W. Perren Ski-Reporter

In Kranjska Gora (Slo) hat sich Marco Odermatt (27) einen Bubentraum erfüllt – und zwar am 9. März 2019, als der Nidwaldner auf dem Riesen-Hang in Slowenien als Dritter hinter den beiden Norwegern Henrik Kristoffersen und Rasmus Windingstad erstmals den Sprung auf ein Weltcup-Podest geschafft hat.

In der Zwischenzeit hat der 27-Jährige bei Weltcuprennen 83 Podiumsplätze herausgefahren. Sechs davon (drei Siege, ein zweiter Platz und zwei dritte Ränge) in Kranjska Gora. Am Samstag könnte Odermatt am «Podkoren» eine weitere, ganz spezielle Marke erreichen. Aktuell hat der Olympiasieger und Weltmeister 45. Weltcupsiege auf dem Konto. Mit einem weiteren Triumph würde der dreifache Gesamtweltcupsieger mit Marc Girardelli gleichziehen.

Der Vorarlberger, welcher zwischen 1980 und 1996 für Luxemburg gestartet ist, liegt in der ewigen Bestenliste hinter Ingemar Stenmark (86 Weltcup-Einzelsiege), Marcel Hirscher (67), Hermann Maier (54) und Alberto Tomba (50) an fünfter Stelle.

«Die Dichte im Fahrerfeld ist heute viel grösser»

Obwohl der 61-jährige Girardelli vor dem Riesenslalom in Kranjska Gora noch ein Sieg mehr als der vierfache Schweizer Sportler des Jahres aufweist, gibt er sich im historischen Vergleich bereits jetzt geschlagen. «Was Odermatt seit vier Jahren im Weltcup leistet, ist absolut grandios, da liege ich eine Reihe hinter ihm. Ich stufe die Erfolgsserien von Marco sogar höher ein als diejenigen vom offiziellen Rekordmann Stenmark», hält der fünffache Gesamtweltcupsieger fest.

Girardellis Begründung: «Die Dichte im Fahrerfeld ist heute grösser als in den Zeiten von Stenmark. Wesentlich grösser ist in der Gegenwart auch die Belastung, welche vom Material ausgeht. Die Art und Weise, wie Odermatt das alles meistert, ist einzigartig.»

«Tomba war von mehr Frauen umgeben als Odermatt»

Girardelli, der in seiner Blütezeit der grösste Gegenspieler von Pirmin Zurbriggen war, zeigt sich aber auch begeistert von Odermatts Performance neben der Piste. «Ein Marcel Hirscher war zwar ebenfalls ein genialer Skifahrer, aber der war für seine Fans während der Saison nicht greifbar. Odermatt ist für seine Anhänger aber jederzeit zugänglich, seine Persönlichkeit ist für den Skisport ein echter Segen.»

Mit einem spitzbübischen Grinsen setzt Girardelli einen obendrauf: «Odermatt ist ein Menschenfänger à la Alberto Tomba. Mit dem Unterschied, dass Italiens ‹la Bomba› von deutlich mehr Frauen umgeben war …»

Übrigens: Als Odermatt vor zwei Jahren bei der Steilhang-Ausfahrt in Kitzbühel eine Blessur am Knie erlitten hat, war Girardelli indirekt an der schnellen Reha beteiligt. Hintergrund: Der vierfache Weltmeister arbeitet seit einigen Jahren für eine Firma, die Therapiegeräte für eine bessere Mikrozirkulation des Blutes herstellt. «Odermatt hat sich nach Kitzbühel bei mir danach erkundigt. Daraufhin habe ich dem Schweizer Cheftrainer Tom Stauffer meine persönliche Bemer-Matte für Odi mitgegeben. Deshalb habe ich einen klitzekleinen Anteil daran, dass er ein paar Wochen später in Courchevel Gold in der Abfahrt und im Riesenslalom gewonnen hat.»