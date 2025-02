Ohne Bewilligung Skifahrer transportiert Kanton droht Betreibern von Mini-Skigebiet mit Busse oder Knast

In St. Gallen kann man mitten in der Stadt Ski fahren. Ein alter Skilift bringt Wintersportler in die Höhe. Weil dafür aber die nötige Bewilligung fehlt, droht der Kanton nun mit der Demontage von Seil und Bügeln des Liftes – und harten Konsequenzen für die Betreiber.

Publiziert: 13:44 Uhr | Aktualisiert: vor 37 Minuten