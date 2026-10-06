Monster-Vertrag für Olympiasieger Meillard

Grosser Vertrag für einen Schweizer Ski-Star: Loïc Meillard verlängert seine langjährige Partnerschaft mit Ochsner Sport bis mindestens zum Ende seiner Karriere als Spitzensportler.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Loïc Meillard verlängert seinen Vertrag mit Ochsner Sport bis mindestens zum Ende seiner Karriere

Mit seinem Hauptpartner feierte der Walliser seine grössten Erfolge

Bei den Olympischen Spielen 2026 gewann Meillard einen kompletten Medaillensatz

Nick Rohner Praktikant Sportdesk

Loïc Meillard (29) und sein Helmsponsor bleiben auch in Zukunft ein Team. Der Schweizer Ski-Star verlängert seine langjährige Partnerschaft mit dem Sportartikel-Händler Ochsner Sport und zwar gleich bis mindestens zum Ende seiner Karriere als Spitzensportler. Damit setzt der Romand auf eine Zusammenarbeit, die ihn bereits durch einige der grössten Erfolge seiner Laufbahn begleitet hat. Was «mindestens» zu bedeuten hat, bleibt offen.

Meillard ist definitiv an der Weltspitze des alpinen Skisports angekommen. Der Walliser ist Olympiasieger, Weltmeister und hat mit seinem kompletten Olympia-Medaillensatz bei den Olympischen Spielen in Milano Cortina 2026 einen besonderen Meilenstein erreicht. Gold, Silber und Bronze bei ein und derselben Ausgabe der Winterspiele – ein Resultat aus langfristig guter Arbeit.

«Es war nie eine Debatte»

Auch abseits der Piste setzt Meillard nun auf Kontinuität. «Für mich stand nie zur Debatte, meinen Hauptpartner zu wechseln. Deshalb war für mich klar: Wir gehen diesen Weg gemeinsam bis zum Ende meiner Karriere als Spitzensportler», sagt Meillard.

Für Meillard bedeutet die Verlängerung vor allem Verlässlichkeit in einer Phase, in der die sportlichen Ziele weiterhin hoch sind. Im kommenden Februar wartet die Heim-WM in Crans Montana auf den Technikspezialisten. Die Erwartungen sind hoch.