Keine Schweizer Podest-Plätze? Russi setzt auf die üblichen – Ehammer überrascht mit Olympiasiegerin

Die Ski-WM in Saalbach ist in vollem Gange. Für Blick wagen sich die österreichische Skicrosserin Tatjana Ehammer und Ski-Legende Bernhard Russi in ein Tipp-Duell. Am vierten Wettkampftag gilt es, die Abfahrt der Frauen zu tippen.

Publiziert: vor 39 Minuten