Odermatt spricht über seine Riesenslalom-Zukunft

Gian-Andri Baumgartner Redaktor Sport

Der Bann des Unbesiegbaren im Riesenslalom scheint gebrochen – zumindest vorerst: Nach seinem Out im ersten Lauf in Hafjell zittert Marco Odermatt kräftig um den Gewinn der kleinen Kristallkugel, die er in den letzten vier Saisons jeweils einheimsen konnte. Dazu kommt die Niederlage an den Olympischen Spielen, als er sich in seiner Paradedisziplin mit Silber begnügen musste.

Dass er nicht mehr ganz so dominant ist in dieser Disziplin, erklärt sich Odermatt mit einem neu ausgerichteten Fokus. «Ich habe in dieser Saison vier Abfahrten gewonnen, was zum Hauptfokus geworden ist. In den anderen Jahren war das noch umgekehrt und vielleicht ist es das gewisse Etwas, das nun fehlt», sagt er nach dem verpatzten ersten Lauf von Hafjell gegenüber SRF.

Wird Odermatt den Riesenslalom in Zukunft also sein lassen? Vorerst sicher nicht, betont er: «Im nächsten Jahr ist er sicher noch in Planung. Wir haben eine Heim-WM und ich bin noch gut genug, um um Kugeln zu fahren.» Wie es danach aussieht, ist noch offen, ein vorzeitiger Riesenslalom-Abgang will Odermatt aber nicht ausschliessen. So fügt er an: «Nachher ist dann vielleicht irgendwann schon fertig.»