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Im Training in Zermatt
Schweizer Ski-Talent mit heftigem Abflug

Yann Schrag bereitet sich auf die neue Saison in Zermatt vor. Beim Riesenslalom-Training macht der Schweizer jedoch einen heftigen Abflug. Mit Blick teilt er das Video.
Publiziert: 06:03 Uhr
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