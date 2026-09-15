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Ski: Heftiger Trainingssturz von Ski-Talent Yann Schrag
Im Training in Zermatt
Schweizer Ski-Talent mit heftigem Abflug
Yann Schrag bereitet sich auf die neue Saison in Zermatt vor. Beim Riesenslalom-Training macht der Schweizer jedoch einen heftigen Abflug. Mit Blick teilt er das Video.
Publiziert: 06:03 Uhr
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